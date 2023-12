escuchar

El megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei pretende desregular la economía tendrá como primer destino la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, encargada de revisar los decretos presidenciales. Los bloques no kirchneristas, a sabiendas de que Unión por la Patria intentará torpedear el primer DNU de la nueva gestión, busca evitar que el principal bloque opositor se alce con la mayoría en la comisión.

Tras la renovación parlamentaria, las autoridades de ambas cámaras –Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en Diputados- son quienes deberán conformar esta comisión bicameral con 8 senadores y 8 diputados respetando la proporción de las representaciones políticas. En la Cámara alta la proporción quedó resuelta luego de que, en una jugada que demostró rapidez de reflejos, una mayoría circunstancial de 39 senadores derrotó al kirchnerismo y se aseguró quedarse con la mitad más uno de los miembros de todas las comisiones, incluyendo las bicamerales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Así las cosas, de los ocho senadores que representarán al Senado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativa, cinco pertenecerán a bloques no kirchneristas mientras que las tres plazas restantes corresponderán a Unión por la Patria.

En la Cámara de Diputados las negociaciones vienen más demoradas, aunque su presidente intenta ir hacia un esquema similar al del Senado. En las últimas horas se reunió con Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, y con Germán Martínez, quien comanda la bancada de Unión por la Patria. La principal fuerza opositora, primera minoría en el cuerpo, había insinuado con quedarse con cinco de los ocho lugares; junto a los tres senadores de la misma fuerza se aseguraban la mitad de los integrantes de la comisión.

Presidente @JMilei: acabo de escuchar a su vocero.



Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado.



Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino.



No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 20, 2023

Para neutralizar esta jugada, un conglomerado de bloques provinciales junto a las bancadas de la Coalición Cívica y de Cambia Federal unieron filas y conformaron una alianza de 32 diputados para arrebatarle un lugar a Unión por la Patria. En una nota dirigida a Menem propusieron para ese puesto a Nicolás Massot, de Cambia Federal.

Entrevista con Nicolas Massot RICARDO PRISTUPLUK - LA NACION

Desde el radicalismo no descartan integrar este conglomerado para asegurar las cinco plazas para los bloques no kirchneristas. “De lo contrario todo el esfuerzo que se hizo en el Senado habrá sido en vano”, advierten.

Todavía no trascendió qué bloques y qué legisladores integrarán la Comisión Bicameral. En el Senado el reparto de esos lugares ha sido motivo en los últimos días de animadas conversaciones entre los negociadores de las bancadas no kirchneristas. Está casi cerrado un acuerdo para que los bloques de la UCR, el Pro, Cambia Federal, Unidad Federal y el oficialismo libertario tengan un lugar cada uno en la comisión.

Tampoco está definido quién presidirá esta estratégica comisión, que este año corresponde a un representante del Senado. Si bien no hay nombre definido, trascendió que Bartolomé Abdala (San Luis), elegido presidente provisional del cuerpo la semana pasada, pretende ocupar ese sitial.

¿Qué sucederá con el DNU en el Congreso?

En 2006, en pleno auge del primer gobierno kirchnerista, la expresidenta Cristina Kirchner impulsó la ley de regulación de los DNU que rige actualmente.

Según la norma, una vez remitido al Congreso los 16 integrantes de la Comisión Bicameral deben expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto –esto es, si se ajuste a los requisitos de necesidad y urgencia- y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Cabe aclarar que el DNU en cuestión comienza a regir no bien es publicado en el Boletín Oficial. No pierde validez si el Congreso no lo trata. Sólo quedará derogado si ambas cámaras lo rechazan expresamente: esto explica por qué los gobiernos de turno recurren a este tipo de herramientas para “legislar por decreto” y esquivar al Congreso.

El presidente Alberto Fernández puede dar fe de ello: según el exdiputado Pablo Tonelli, quien supo integrar la Comisión Bicameral en los últimos cuatro años, hay más de 100 decretos que se dictaron durante la anterior gestión que todavía no fueron siquiera debatidos por los legisladores. Allí hay decretos de todo tipo: canje de deuda pública, suba del mínimo no imponible de ganancias, fondo estabilizador del trigo, modificación a la norma de ingresos brutos, modificación de la ley de ministerios, acuerdos de precios, modificaciones presupuestarias, modificaciones al régimen de jubilaciones, entre otros.

La Comisión, que estaba presidida por el diputado kirchnerista Marcos Cleri, no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes, pese a la insistencia y los reclamos de la oposición.