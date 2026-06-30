Los libertarios de Río Negro se rearman y suman a sus filas a un dirigente clave de Pro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un movimiento clave para el tablero político de Río Negro, el diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación a La Libertad Avanza (LLA). El acto, que incluyó la firma de la ficha partidaria junto al senador nacional Enzo Fullone, marca un paso decisivo en el proceso de consolidación territorial del oficialismo nacional en la provincia.

El senador Fullone –que reemplazó a Lorena Villaverde en el Senado y desde entonces conduce los hilos del armado libertario en este distrito– celebró la incorporación, destacando que el exintendente de Cipolletti aporta “experiencia, gestión y un fuerte compromiso con el cambio que eligieron los argentinos”.

Según el referente roquense, este paso demuestra que cada vez más dirigentes entienden que el proyecto liderado por Javier Milei es el camino para transformar definitivamente a Río Negro.

Por su parte, Tortoriello justificó su decisión al afirmar que está “convencido de que este es el rumbo que necesita nuestro país”. El legislador, que ya integraba el bloque de LLA en la Cámara de Diputados tras una alianza electoral, subrayó que los desafíos provinciales exigen “unidad de objetivos” y una visión clara para fomentar la inversión y el desarrollo.

La llegada formal de Tortoriello no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de incorporaciones de dirigentes con pasado en otros espacios, principalmente en Pro. En los últimos meses, La Libertad Avanza ha sumado a sus filas a los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich.

Este proceso de “reclutamiento” busca construir una estructura política sólida y ampliar la presencia territorial en ciudades estratégicas como Viedma, donde el vicepresidente del partido, Damián Torres, ya asoma como candidato a la intendencia, o Bariloche y General Roca, donde el espacio busca figuras competitivas para enfrentar a los oficialismos locales.

Enzo Fullone Con Karina Milei y Martín Menem

La afiliación de Tortoriello despeja dudas sobre su pertenencia orgánica, pero abre un nuevo capítulo en la disputa por la gobernación en 2027. El diputado nunca ha ocultado su anhelo de conducir los destinos de la provincia, pero ahora deberá convivir con las aspiraciones del propio Fullone, quien también se perfila como un posible candidato al Ejecutivo provincial tras haber levantado su perfil en el Senado.

A pesar del entusiasmo por la nueva incorporación, desde la conducción partidaria advirtieron que la afiliación no implica una candidatura asegurada. Fullone fue enfático al señalar que, si bien el consejo partidario provincial definirá la mayoría de los nombres, la última palabra sobre la fórmula para gobernador y vice recaerá en la conducción nacional, encabezada por Karina Milei y Martín Menem.

Con este nuevo esquema, La Libertad Avanza se prepara para el segundo semestre con el desafío de amalgamar a sus nuevas figuras y definir si competirá en 2027 con una propuesta “pura” o si habilitará frentes electorales para disputarle el poder a Alberto Weretilneck.

Mientras tanto, consultado por LA NACION, el presidente de Pro en Río Negro, Juan Martín, se refirió a la afiliación de Tortoriello a LLA: “No nos sorprende que se ande cambiando de partido. Es la cuarta vez que lo hace en diez años. Parece que para él es lo mismo estar con Odarda, con Larreta o con Milei. Quizás crea que con esto asegura su candidatura, porque también estamos acostumbrados a que no aparezca salvo cuando hay algún cargo para él. Es deportivo Tortoriello”.