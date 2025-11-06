Los libertarios suman una nueva diputada de Pro y buscan debilitar más a la bancada de Macri

La diputada riocuartense había faltado sin aviso a la cena de camaradería que había convocado Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro, el martes pasado. Llamó la atención su ausencia y las evasivas para no concurrir. Dos días después, Belén Avico blanqueó sus motivos: negociaba su pase al bloque de La Libertad Avanza.

Con la incorporación de Avico, suman ocho los diputados de Pro que pegaron el portazo para cobijarse en el calor oficialista. “Seguramente van a venir un par más”, se ufana un encumbrado diputado libertario que participa activamente en el reclutamiento de diputados de Pro a las huestes violetas.

La bancada de Pro, todavía leal a Mauricio Macri, intenta resistir la ofensiva. Ritondo -quien recibió anoche la llamada de Avico notificándole su pase- no disimula su fastidio frente lo que considera un claro intento libertario de vaciar su bancada en represalia por la actitud distante que muestra el expresidente y jefe de Pro.

Bienvenida Belén Avico a La Libertad Avanza Córdoba y al bloque de La Libertad Avanza en Diputados.



Seguimos fortaleciendo la fuerza del Presidente @JMilei en el Congreso.#LaLibertadAvanza pic.twitter.com/y33y6Pq5g3 — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 6, 2025

Ritondo, todavía aliado a Macri, asevera que cuenta con una quincena de soldados leales que no saltará el cerco. Es más, en su entorno aseveran que si este “operativo vaciamiento” continúa, estos quince votos podrían estar más condicionados que antes para acompañar las futuras leyes que el Gobierno necesita.

Envalentonados luego del triunfo de las elecciones de medio término, los libertarios van por más y no lo disimulan. Su objetivo es llegar al 10 de diciembre con una bancada más robustecida que le permita pelearle la primera minoría a Unión por la Patria, que tras el recambio legislativo tendrá –si no sufre fisuras- 98 miembros. El bloque libertario, que preside Gabriel Bornoroni y funciona bajo el ala de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, sumará 88 diputados con la inclusión de Avico.

Esta empresaria cordobesa, con mandato hasta 2027, ingresó a la Cámara de Diputados de la mano de Patricia Bullrich con el auspicio de importantes empresas del sector agropecuario. De perfil bajo –de hecho, prácticamente no se le conoce la voz en el recinto ni en las comisiones-, Avico se encolumnó en todas las votaciones con La Libertad Avanza. De allí que no haya llamado la atención su pase.