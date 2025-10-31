Siete diputados de Patricia Bullrich anunciaron que dejan Pro y se pasan a La Libertad Avanza

Cinco días después de la elección parlamentaria que dejó como claro triunfador al Gobierno, empezaron los reacomodamientos en el Congreso. El primer movimiento vino de parte del oficialismo, donde los siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, anunciaron que dejarán Pro y pasarán a La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que continúan en sus bancas, más los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Silvana Giudici ya no responderá al bloque de Cristian Ritondo Hernán Zenteno

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, explicaron desde el sector de Bullrich.

En los hechos, todos los legisladores que ya están actualmente en el Congreso venían articulando con el oficialismo desde la bancada de Pro, y forzando posicionamientos en línea con el Gobierno. El movimiento explicitado hoy le da un carácter formal a esa postura.

De hecho desde el entorno de Bullrich explicaron “que dichos diputados estaban con la Libertad Avanza, pero no había sido explicitado todavía, para evitar roces”.

Noticia en desarrollo