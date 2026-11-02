Los mails y las facturas secuestrados en la AFA vinculados a yates de lujo y vuelos privados de Tapia

Durante los últimos años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destinó millones de dólares para pagar vuelos privados de Claudio “Chiqui” Tapia y alquilar yates de lujo. LA NACION accedió a decenas de correos electrónicos y facturas secuestrados por la Justicia en las oficinas de la calle Viamonte. Los documentos revelan que las órdenes de pago eran impartidas desde la AFA y que el tesorero Pablo Toviggino monitoreaba todas las decisiones.

Uno de los mails está fechado el 21 de julio de 2023. Una empleada del área de Administración, Paula Méndez, le pide instrucciones a una de las contadoras de la AFA. En el correo están copiados otra contadora y Toviggino. “Hola Moni por favor te pido las imputaciones para hacer una op de compensación entre la fc de Derechos de agosto y estas facturas que pago Tour + parte de saldo al 30-6”, dice el correo enviado a Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control.

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El mensaje permite reconstruir parte del mecanismo contable: las empleadas de la AFA debían determinar cómo imputar y compensar facturas que ya había pagado TourProdEnter con otros créditos y saldos pendientes de la entidad. Entre los documentos mencionadas aparece una emitida por la empresa “AB Yachts and Lifestyle LLC”, con domicilio en Miami, el 13 de julio de 2023. Es por apenas US$9150, lo que indicaría que se trató del alquiler de un yate de lujo. En la leyenda de la factura reza: “Charter on 76’ San Lorenzo (Recreational Use)”. Se trataría de un yate de la marca “San Lorenzo” de 76 pies, según la descripción consignada por el proveedor.

Factura de AB Yachts a la AFA por el alquiler de un yate de lujo.

Según los documentos secuestrados en la AFA, la transferencia fue realizada el 14 de julio de ese año desde de la cuenta de la empresa TourProdEnter en el Synovus Bank a otra cuenta en el Bank of America, en Denver.

Un yate de la marca "San Lorenzo" de 76 pies se vende por casi 5 millones de euros.

No fue el único pago a esa firma. Los registros bancarios de TourProdEnter ya habían revelado otras tres transferencias a AB Yachts and Lifestyle LLC: US$47.520, el 10 de enero de 2023; US$5402, el 24 de enero; y US$6710, el 1 de agosto de ese año.

En el mail que recibieron las contadoras y el tesorero de la AFA aparece mencionada otra empresa de yates con sede en Madrid. Se trata de “Damad Yachts 2018 S.L”, dedicada al alquiler, la venta y la reparación de yates. Sin embargo, la factura del 30 de junio de 2023 que aparece en el correo no corresponde a un alquiler de una embarcación, sino a servicios relacionados con el alquiler de una aeronave entre el 25 y el 27 de julio de ese año.

La coincidencia temporal llama la atención porque esas fechas corresponden al desarrollo del Mundial Femenino que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. “Con esta actitud y remontada, es posible nuestro sueño👏🏻👏🏻Vamos @Argentina, queda un pasito más 🇦🇷⚽️“, tuiteó Tapia el 27 de julio, luego del empate ante Sudáfrica. Ese mensaje permite ubicar al presidente de la AFA en la conversación pública sobre el torneo, aunque no acredita por sí solo que haya utilizado la aeronave mencionada en la factura.

La factura y el comprobante de la transferencia de la empresa Damad 2018 SL por el alquiler de un avión

Ese documento tiene algunas particularidades. En el margen superior izquierdo lleva escrita una supuesta dirección en Madrid. Se lee “Av. de los Toteros”, en lugar de los “Toreros”. Y del lado derecho, se encuentra al revés la tilde utilizada en la palabra “Asociación” para referirse a la AFA.

Cruce de datos

El cruce de esa documentación con las transferencias obtenidas mediante el discovery permitió identificar otros dos movimientos bancarios hacia la empresa española, desde una cuenta de TourProdEnter en el Banco Sabadell de España: US$60.072, el 30 de junio de 2023, y US$11.317, el 24 de julio. La documentación disponible no permite establecer, por sí sola, si esos movimientos cancelaron total o parcialmente la factura por 460.072,29 dólares.

La última empresa mencionada en el correo interno de la AFA se trata de Emerald Aviation, vinculada con el argentino Fernando Boye. La factura 2672, por US$ 169.000, está fechada el 3 de julio de 2023. En la leyenda dice: “EEUU Reuniones Copa America 2024”.

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La referencia a esas reuniones abre otro interrogante: quiénes participaron, qué actividades se realizaron en Estados Unidos y por qué la AFA afrontó un gasto de esa magnitud.

En los allanamientos ordenados por la Justicia en las oficinas de AFA también se secuestraron facturas emitidas por esa empresa por US$ 295.000 (por un viaje de Buenos Aires a París, ida y vuelta, en el Gulfstream GV matrícula LV-KAX, el mismo que llevó a Tapia a Suiza hace pocos días), otra de US$355.000 por el alquiler de ese avión en junio de 2023; y una de US$301.300 por otro viaje en la misma aeronave en noviembre de 2025.

La factura de US$355.000 aparece mencionada en otro correo interno enviada por Laura Sánchez, empleada de la Gerencia de Finanzas, a las contadoras Bouvet y Mendez, que declararon como testigos en la causa por evasión impositiva en la que están procesados Tapia y Toviggino. “Hola Moni como estas, me pasaron para compensar una fc nueva de emerald y unas entradas del mundial que tenia Ricky la op pendiente de compensación. Te paso para imputar, decime si la sacamos en $ o usd te paso al cambio divisa de hoy, se compensa con el saldo de la fc nuestra 885 (y todavia le sigue quedando saldo)”, dice ese mail fechado el 14 de junio de 2023.

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La referencia a las entradas del Mundial y a una persona identificada como “Ricky” es otro elemento que merece ser esclarecido. El correo muestra que las facturas de Emerald Aviation también ingresaban en el circuito de compensaciones contables de la AFA, pero no permite determinar por sí solo quién era el destinatario de esos tickets ni a qué operación correspondían.

En las computadoras de la AFA también se encontraron facturas de la empresa de aviación “Alas del Fin del Mundo” supuestamente vinculados a otros viajes del presidente de la AFA.

Factura de la empresa Alas del Fin del Mundo por un vuelo a Paris y Nuremberg

Una de las facturas da cuenta de un vuelo desde San Fernando a Zurich (Suiza) en abril de 2023 por US$225.000 y otra por un vuelo a París y Alemania entre el 6 y el 11 de mayo que costó otros US$286.000.

El 9 de mayo, Tapia tuiteó una foto desde París, junto a Lionel Messi y otros deportistas, en la gala de los premios Laureus. La coincidencia entre esa actividad y las fechas del vuelo facturado constituye un dato adicional para reconstruir los desplazamientos de la conducción de la AFA, aunque la identificación final de los pasajeros requiere ser contrastada con los registros de vuelo, a los que sólo se puede acceder por requerimiento judicial.

En mayo de 2023, Tapia viajó a París y luego a Alemania.

En todos estos casos aparece un esquema similar: las facturas se emitían a nombre de distintas empresas proveedoras, las instrucciones para imputar o compensar los gastos circulaban dentro de la AFA y TourProdEnter era la compañía que realizaba las transferencias. Sus movimientos son investigados en distintas causas por la Justicia argentina y por la Corte Federal de Miami.

En diciembre del año pasado, LA NACION había revelado que la empresa de Faroni y su mujer habían afrontado compromisos por al menos US$13,5 millones en el rubro aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea. En el listado de transferencias aparecían Winter Palace SAS (US$1,5 millón), Jet Support Services (US$944.615), Banyan Air Services (US$778.618), PLS Logistic LLC (US$450.000) y Alas del Fin Del Mundo (casi US$1,3 millón), entre otras.

La documentación secuestrada en los allanamientos amplió ahora ese universo de proveedores y operaciones. Entre los archivos encontrados también hay 27 presuntas facturas emitidas por una empresa llamada Tankat LLC a TourProdEnter. En todas se hace referencia a vuelos privados. Los destinos que más se repiten son Miami, Asunción, Nueva York y Buenos Aires, y los valores fluctúan entre US$142.000 y US$750.000.

Una factura de Tankat a TourProdEnter por un supuesto vuelo de Miami a Nueva York.

En esas facturas, la empresa Tankat LLC declara un domicilio en un edificio de alquiler de oficinas de la ciudad de Miami. Varios documentos están fechados el mismo día, aunque consignan distintas rutas aéreas. Por ejemplo, la factura TK‐00003054 y la TK‐00003055 tienen son del 16 de enero de 2026. La primera describe el tramo Miami - Asunción, por US$350.000, mientras que la segunda discrimina la ruta Asunción - Miami - Nueva York, por 480.000 dólares.

Sin embargo, los registros bancarios muestran que ese día se realizó una sola transferencia desde la cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a Tankat LLC, por US$750.000. La documentación disponible no permite determinar todavía si ese movimiento canceló una de las facturas, ambas o si existió otra modalidad de compensación.

Con la colaboración de Ricardo Brom.