Una empresa ligada a la AFA gastó millones de dólares en aviones, yates, autos, caballos y hasta en peluquería

TourProdEnter LLC, la empresa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contrató para recolectar sus ingresos alrededor del mundo durante los últimos cuatro años, destinó millones de dólares a la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro, según surge de los registros bancarios de esa empresa que obtuvo y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

Los registros confidenciales provienen de cuatro bancos a los que la Justicia de Estados Unidos les impuso un “discovery”, es decir, la entrega obligatoria de información que de otro modo se mantendría confidencial. Estos bancos fueron el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Muestran que Erica Gillete, esposa de Javier Faroni, el productor teatral y exdiputado provincial por el Frente Renovador, ordenó pagos y transferencias por al menos US$16,6 millones para solventar gastos suntuarios con fondos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con Pablo Toviggino como mano derecha.

Esos gastos registraron picos de intensidad notables durante los últimos cuatro años; por ejemplo, entre abril y julio de 2023. En esos tres meses posteriores a la efervescencia por la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, desde las cuentas que acumulan los ingresos de la AFA salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

Los gastos suntuarios se suman así a otras salidas de dinero desde TourProdEnter que LA NACION reveló este domingo y lunes. Desde las transferencias a la esposa y a dos sociedades vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a los US$42 millones que giró a cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran actividades, ni empleados, y en las que figuran cuatro argentinos con rasgos notables: dos de ellos accedieron a viviendas sociales y enfrentaron ejecuciones fiscales y, en un tercer caso, fue declarada en quiebra, con presunción de fraude.

Sólo en aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, Gillette afrontó compromisos por más de US$13,5 millones desde diciembre de 2022. Es decir, cuando el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC cumplió su primer año de vigencia e iniciaba el segundo año de beneficios mutuos. A partir de ese momento, los giros fueron a una larga lista de empresas, encabezada por Insured Aircraft Title Service (IATS). Esa firma, que cobró US$6 millones, se utiliza para comprar aviones, aunque también yates y otros bienes de lujo.

La lista continuó con Winter Palace SAS (US$1,5 millón), Alas del Fin Del Mundo (casi US$1,3 millón), Jet Support Services (US$944.615), Banyan Air Services (US$778.618) y PLS Logistic LLC (US$450.000). También, Pratt & Wittney (US$463.727) y GestAir Aviation (US$458.306), Gulfstream Aerospace Corp (US$391.786), GoJet LLC (US$381.853), VSL Aerospace INC (US$124.566), Precision Jet Avionics Inc (US$44.800) y Air Charter Travel Limited (US$9632).

La empresa TourPrudenter hizo transferencias a Gulfstream Aerospace Corp por US$ 391.786.

Algunas de estas empresas, cabe aclarar, se dedican de manera exclusiva al servicio de vuelos chárter o al alquiler de aeronaves; otras, también a la compra y venta de unidades; y otras más, a la provisión de repuestos o la asistencia técnica y mantenimiento de aeronaves, aunque los documentos bancarios a los que accedió LA NACION –por la naturaleza misma de esos documentos- no precisan si TourProdEnter, Gillette o Faroni adquirieron un avión durante los últimos años.

De estos mismos registros internos bancarios no surge, tampoco, quiénes viajaron en estos vuelos privados solventados con fondos de la AFA. No consta, por tanto, si volaron Gillette, Faroni –quien cumplió su mandato como diputado provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa-, Tapia, Toviggino, otros directivos de la entidad, o delegaciones deportivas, como la Selección que lidera Lionel Messi, entre otras opciones.

LA NACION procuró consultar a Gillette y Faroni durante los últimos días, pero declinaron contestar preguntas. Sin embargo, TourProdEnter emitió un comunicado en el que remarca que “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de s u historia”.

Yates y kartings

Los registros analizados por LA NACION exponen, también, que TourProdEnter LLC utilizó las cuentas en las que acumuló el dinero de la AFA para solventar US$1.401.931,93 en alquileres de embarcaciones de altísima gama a firmas que, por sus propios nombres dan indicios sobre cómo y dónde prestan servicios: Charter Dreams Yacht Services SL, Michl Marine Ibiza SL, CCYachting LLC, Acqua Services Holding LLC, Damad Yachts, MAM Ibiza y Marine Booking SL.

La empresa Michl Marine Ibiza SL fue una de las receptoras de los fondos

¿Un ejemplo? Michl Marine Ibiza SL es, según informa en su página oficial de Internet, el representante oficial de la firma Mangusta en España y su “agente de ventas exclusivo” para sus “yates Overmarine”, cuyos modelos más pequeños (y usados) rondan el medio millón de dólares, aunque los más grandes y nuevos trepan a los US$28 millones. “Los servicios de Michl Marine incluyen la venta y la compra, el alquiler de lujo, la gestión de yates, el amarre y la conserjería”, abundan en Internet.

Amante de la navegación por las aguas del Mediterráneo, “Chiqui” Tapia disfrutó en julio de 2024 de otro crucero de lujo. Lo descubrió un turista, a bordo del yate Wyldcrest –valuado en US$7 millones-, en Port Hercule, en el Principado de Mónaco. En los registros que analizó LA NACION no consta, cabe aclarar, que TourProdEnter LLC haya girado fondos a Valletta Superyachts, la firma que desde Malta rentaba esa embarcación por entre 90.000 y 100.000 dólares por semana.

También en Ibiza, TourProdEnter LLC gastó US$76.443 en el alquiler de residencias veraniegas por demás exclusivas. Lo hizo a través de Patrice Anselin, quien se promociona en su página de LinkedIn como el “propietario” de las villas Pearl Ibiza y Romero Ibiza. Es decir, dos inmuebles de seis habitaciones de cinco estrellas, que ofrece servicios adicionales de chef y guardaespaldas, entre otros “opcionales”.

Villa Romero, en Ibiza, es un complejo de cinco estrellas, que ofrece servicios adicionales de chef y guardaespaldas, entre otros “opcionales”

Ni los registros bancarios ni los balances que la AFA presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ), cuya copia obtuvo LA NACION, precisan si los gastos en “real estate” que constan en las cuentas de TourProdEnter (como Danag Properties Corp, US$1,5 millón) corresponden a algún inmueble que pudo adquirir la entidad que preside Tapia.

En esa senda, la empresa que recauda los ingresos de la AFA por fuera de la Argentina también destinó US$586.598 al diseño y decoración de una o más propiedades, al parecer dentro de Estados Unidos. Para eso convocó a E&A Interior Designs, BA Design Group Inc, DM Orlando Design Lab LLC, Art CR Design LLC. Pero no consta si fue para las oficinas e instalaciones que la entidad deportiva abrió como “International Center” en Miami.

Tampoco surge de la documentación bancaria que obtuvo LA NACION tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos si los US$159.860 que recibió la firma brasileña DTR MotorSport Comercio de Equipo entre diciembre de 2024 y agosto de este año se destinaron a la compra de autos, micros u otros rodados necesarios para la AFA, al igual que los US$51.000 de la entidad que TourProdenter le giró a la empresa Miami Shores Automotive.

Uno de los kartings que se encontraron en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino

Los datos que ambas empresas aportan en Internet muestran que la firma brasileña se especializa en la “preparación de motores y carburadores para competiciones de karting”, en tanto que Miami Shores Automotive es un taller de reparación de todo tipo de vehículos ubicado en Miami.

Casualidad o no, uno de los hijos de Toviggino es fanático de los kartings y corre carreras. Tal como publicó LA NACION, representó al país junto a otros tres corredores argentinos en el último mundial, en Kristianstad, Suiza. Durante el allanamiento a la quinta de Pilar sospechada de pertenecer en las sombras a Toviggino, la Justicia encontró dos kartings de competición.

Teatro, equitación y “celebridades”

Acaso más justificadas aparecen dos partidas adicionales de gastos a través de TourProdEnter LLC. El primero, un giro de US$45.000 a la empresa Cristian Rose, especializada en el diseño y confección de gorras con visera. ¿Por qué? Porque la transferencia se emitió el 17 de noviembre de 2022; es decir, dos días después del inicio del Mundial en Qatar. ¿Le compraron gorritas para que la AFA las distribuyera a modo de souvenir?

Otro gasto solventado con dinero de la AFA fueron transferencias al mundo del teatro, en febrero de 2023, y en enero, junio y julio de este año. ¿El monto? Un total de US$13.272,55 repartidos entre dos destinatarios: “French Theater” y “Dominique Christophe”, una productora en la que alguien –acaso Javier Faroni, productor teatral- mostró particular interés por una comedia. Se llama “Deux hommes tout nus”, conocida en español como “2 hombres y 2 mujeres”.

Otros dos rubros resultan inesperados. Desde las cuentas en el Bank of America y el Synovus que recolectaron dinero de la AFA se transfirieron US$84.800 a la firma M&T Equestrian Services LLC, una organización que se dedicaría a la rehabilitación, reentrenamiento y reubicación de caballos pura sangre, y otros US$47.135 a “European Horse Services”, una firma que se especializa en el traslado internacional de caballos.

Como en otros ítems, no surge de la documentación bancaria por qué ordenaron esas transferencias desde cuentas que manejan fondos de la AFA, ni tampoco quién las dispuso. No hay constancias sobre Gillete, Faroni, Tapia o Toviggino, cuya verdadera pasión son los caballos de equitación, al punto de ser el dueño de Establecimiento Hípico, un centro ecuestre donde se entrenaron sus hijos.

“Arreglo personal masculino”

Además, los registros bancarios que analizó LA NACION reflejan que TourProdEnter gastó US$325.000 de los ingresos de la AFA entre 2023 y 2025 en giros a dos empresas: “Rocco Donna Professional” y “Conair”.

Rocco Donna Professional es una línea de lujo, especializada en productos para todo tipo de cabello

A pesar de lo que pueda sugerir su nombre, Conair es ajena al mundo de los servicios aéreos. “Te cubre de pies a cabeza: está especializada en productos de cuidado del cabello y belleza, afeitado y arreglo personal masculino, bienestar personal y productos para el hombre”, según indica en su website oficial. ¿Y Rocco Donna Professional? “Es una línea de lujo, especializada en productos para todo tipo de cabello. Contiene tratamientos exquisitamente elaborados”, por su creador y factótum, que se presenta a sí mismo como un “estilista internacional de celebridades” con base en Miami Beach.