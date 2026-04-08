Los mensajes de La Libertad Avanza en la previa de la sesión por la reforma de la ley de glaciares

La cuenta oficial en X de La Libertad Avanza (LLA) emitió una serie de mensajes en la previa del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la ley de glaciares. A través de varios posteos, el espacio que conduce Javier Milei apuntó contra los “ambientalistas idiotas extremos” y resaltó el potencial minero del país.

En un primer tuit, hicieron un paralelismo entre la Argentina y Chile en materia minera. “Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros en minería. Todo porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos”, señalaron desde LLA.

Al posteo adjuntaron una tabla que compara a un “ambientalista de cartón” con un minero. Respecto del primero, lo describen despectivamente con los siguientes términos: “Intenta cortarte la calle”, “no trabaja”, “opina y no hace” y “pone trabas para sacar el país adelante”. En tanto, consideraron del segundo que “no molesta a nadie”, “trabaja”, “hace” y “saca el país adelante”.

Los posteos de la cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) en la previa del debate por la reforma de la ley de glaciares en la Cámara de Diputados Captura de Pantalla

Horas más tarde, cuando faltaban minutos para el comienzo de la sesión, realizaron un segundo posteo vinculado al tratamiento del proyecto. Se trató únicamente de una imagen de Lionel Messi con la leyenda: “Sos Argentina y no utilizás tu potencial minero”.

No fue cualquier imagen del astro argentino del fútbol, hoy atacante de Inter Miami, sino la de un Messi de apenas 19 años cuando no jugó durante la derrota de la Argentina frente a Alemania por penales en los cuartos de final de la Copa del Mundo. La decisión fue tomada por el entonces director técnico de la selección, José Pekerman, quien dejó el cargo un mes después.

Los posteos de la cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) en la previa del debate por la reforma de la ley de glaciares en la Cámara de Diputados Captura de Pantalla

El debate legislativo se da en el marco del tratamiento de una reforma que propone acotar la protección que la ley vigente otorga al ambiente glaciar y periglacial, limitándola únicamente a aquellas formaciones cuya función hídrica esté científicamente comprobada. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo resguardo, sino solo aquellas geoformas consideradas reservas estratégicas de agua.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, también plantea redefinir el alcance de las zonas protegidas y delegar en las provincias la determinación de los estándares de preservación. Además, se analiza que la Secretaría de Energía tenga la última palabra en caso de diferencias entre jurisdicciones y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares.

Desde el oficialismo y las provincias mineras sostienen que la iniciativa permitiría destrabar inversiones por unos US$20.000 millones, principalmente en proyectos de cobre y litio, en el marco de la creciente demanda global por la transición energética. En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) afirmó: “La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”.

La Cámara de Diputados debate la reforma de la ley de glaciares Hernán Zenteno

Por el contrario, organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad científica rechazan la reforma y advierten que podría implicar un retroceso en la protección ambiental. Sostienen que, de aprobarse, la norma sería judicializada por considerarla inconstitucional y regresiva, al entender que viola los presupuestos mínimos de conservación y pone en riesgo la provisión de agua en distintas cuencas hidrográficas.

Además, cuestionan que la habilitación de actividades extractivas en zonas hoy protegidas podría quedar sujeta a decisiones “discrecionales” de las provincias, en articulación con empresas del sector, lo que —según advierten— debilitaría los controles sobre ecosistemas considerados estratégicos.