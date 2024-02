escuchar

A dos días de la movilización que activó la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a las oficinas del ministerio de Capital Humano, los movimientos sociales insistirán hoy con su reclamo por alimentos cuando desde las 10 de la mañana se concentren, una vez más, en las puertas de la cartera que dirige Sandra Pettovello. Esta vez, la voz cantante será de la agrupación Libres del Sur y otras organizaciones que durante la gestión de Alberto Fernández también expresaron sus reparos a la distribución de la ayuda que se realizaba desde el entonces Ministerio de Desarrollo Social.

La nueva convocatoria, motorizada por la crisis que atraviesan los comedores populares, es también una nueva respuesta a los dichos de la ministra, cuando en el marco de una protesta por alimentos frente a distintos supermercados del conurbano, protagonizó un cruce con militantes y sostuvo que atendería “de a uno” a la gente con “hambre”.

La protesta por alimentos en la sede de Capital Humano marelli

En esta oportunidad, será Libres del Sur, una agrupación política de alcance nacional, quien lleve la voz cantante de la nueva protesta frente al edificio del exministerio de Desarrollo Social sobre la 9 de julio. En sintonía con la reacción de Barrios de Pie a los dichos de Pettovello –que movilizó a referentes barriales a cargo de comedores - llevarán a “coordinadoras y cocineras” de los comedores sociales, que, sin recibir mercadería desde casi tres meses por parte de Nación y con un aumento en la demanda, atraviesan una aguda crisis, según reiteran distintos dirigentes sociales.

Pettovello, en la Fundación Promesa Eterna, de José C. Paz, al firmar un convenio por alimentos con las iglesias evangélicas Prensa Capital Humano

“ Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares que debieron reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos se concentrarán frente a la cartera que conduce Sandra Pettovello ”, dice el comunicado con el que se anunció la nueva concentración.

“Por cada comedor popular que cierra, familias enteras dejan de recibir un plato de comida. Niños y niñas quedan sin meriendas. Una red de contención en el barrio se extingue, lazos de solidaridad se deterioran, estrategias comunitarias de subsistencia se debilitan. Es entonces cuando los narcos no encuentran resistencias sociales, y se hacen lugares en comunidades aisladas y atomizadas sin la cobertura colectiva vecinal”

Más allá del contexto de crisis, la concentración de este miércoles es una nueva respuesta a los dichos de la ministra Pettovello, cuando en el marco de una manifestación en reclamo por alimentos frente a varios supermercados en el conurbano, salió de su despacho y mantuvo un cruce con algunos manifestantes en las puertas de la sede que Capital Humano tiene en el barrio de Retiro: “Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes”, desafió, en línea con el objetivo que persigue la cartera que dirige de acabar con los “intermediarios”.

Sus dichos desencadenaron la movilización del lunes último. “No los va a recibir y jamás los ha citado”, anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni, la mañana del lunes, mientras se armaba la “fila contra el hambre” en las puertas de las oficinas en Juncal y Pellegrini. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué”, sentenció la ministra.

Será entonces un nuevo capítulo en la confrontación entre Pettovello y las organizaciones sociales. Con la meta de acabar con la “intermediación”, la ministra busca instalar un nuevo esquema de asistencia a los comedores con un financiamiento de “transferencia directa” a través de una tarjeta. Por su parte, los movimientos, principales gestores de estos centros de asistencia barriales, aseguran no haber recibido alimentos desde antes del inicio del Gobierno libertario y reclaman una medida en ese sentido.

“Todo esto irán a explicar las cocineras y coordinadores de comedores y merenderos populares, cucharón en mano, a la Ministra Pettovello, quien no parece ser consciente de la crisis alimentaria actual y la sensibilidad que demanda. No parece conocer esa realidad, ni los conceptos acerca de la construcción comunitaria y de ciudadanía”, señala el comunicado difundido por Libres del Sur.

En tanto, en Capital Humano se recuestan sobre los aumentos otorgados a la Tarjeta Alimentar y a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, señalan que se han puesto en marcha un ordenamiento de un ministerio poco transparente: “Lo que se cortó es la entrega de unos 6 millones de kilos de alimentos secos, repartidos sin ningún tipo de control, entre organizaciones sociales”, explican.

Déficit alimentario

“Se necesitan tres cosas urgentes”, detalla Mauro López, coordinador de la provincia de Buenos Aires de Libres del Sur. “Que la ministra Pettovello entregue los alimentos secos que el Estado brindaba a los comedores y merenderos y los discontinuaron ya hace meses, que no hay nada en esos lugares para hacer frente a las necesidades que van creciendo, que van en aumento y que ha hecho que muchos de esos comedores y merenderos tengan que funcionar menos días o incluso estén al borde de tener que cerrarse por falta de insumos. En segundo lugar, empezar un proceso de diálogo donde se termine de aceptar que los movimientos sociales somos absolutamente necesarios, absolutamente indispensables para hacer frente a la crisis. Y en tercer lugar, es que se pueda proyectar acciones que en los territorios den respuesta en los tiempos por venir a una crisis que es absoluta”, completó.

El deficit alimentario en los comedores comunitarios despertó reacciones de actores diversos. La Iglesia, por caso, señaló recientemente que la “comida no puede ser variable de ajuste”, en lo que fue el primer mensaje del año del Episcopado. Por su parte, la Coalición Cívica alertó a través de un carta sobre la “frágil situación en materia de seguridad alimentaria que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos en nuestro país”. En tanto, el dirigente social y político, Juan Grabois, denunció a la ministra Pettovello por “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales

Además de Libres del Sur, entre los movimientos que movilizan se encuentra el M.A.R (Movimiento Argentina Rebelde), el Frente Popular Darío Santillán, la CTA-Autónoma, y la Coordinadora por el Cambio Social, un frente que nuclea a varias organizaciones sociales.