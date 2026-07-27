Los movimientos sociales y las centrales obreras apuestan a la manifestación por San Cayetano

Los grupos piqueteros y de movimientos sociales protagonizaron, el último miércoles, una jornada de protestas que derivaron en cortes momentáneos de accesos a ciudades y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Estas organizaciones, con respaldo de las centrales obreras, sostendrán la conflictividad y tienen en su horizonte más cercano la marcha del próximo 7 de agosto por el Día de San Cayetano, patrono del trabajo, a la que apuntan con especial énfasis, por tratarse del décimo aniversario de la primera movilización masiva que hicieron con motivo de esa celebración, en 2016.

El despliegue para el Día de San Cayetano está diagramado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una de las agrupaciones que protagonizó las protestas del miércoles, en las que se reclamó contra la eliminación del plan social Volver al Trabajo, decidida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación.

“Es el décimo aniversario de la primera marcha de San Cayetano que hicimos, en 2016. Se iniciará con una bendición de herramientas de trabajo en Liniers, en Cuzco y Rivadavia [Santuario de San Cayetano]. Se caminará desde Liniers hasta Plaza de Mayo. En distintos puntos del recorrido se irán sumando los distintos sectores que se van comprometiendo con la convocatoria ‘A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo’. Convocan la UTEP, la CGT y las dos CTA. Y venimos hablando con organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y profesionales”, informaron desde la UTEP, que lidera el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo.

La protesta del miércoles pasado, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, que culminó con incidentes Soledad Aznarez

Habrá grupos que realizarán la caminata completa entre Liniers y Plaza de Mayo, mientras que otros aguardarán con vehículos en el punto de llegada de la manifestación, según pudo saber LA NACION.

Antes de la movilización por San Cayetano, los movimientos sociales elevaron la tensión en las calles, cuando el miércoles pasado activaron protestas en accesos a la Capital y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario, y confluyeron con la marcha semanal de los jubilados frente al Congreso.

En la agenda de la protesta social, antes del 7 de agosto está marcado el lunes 3, en el que la UTEP, la CGT y las dos vertientes de la CTA acompañarán la protesta que realizará la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en contra de la Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Luego de la marcha por el Día de San Cayetano, las protestas continuarán. Según pudo saber este diario de una fuente gremial, los planes incluyen una manifestación que se realizaría frente a la Secretaría de Trabajo cuando se convoque al Consejo del Salario y, a fines de agosto, una movilización al Ministerio de Economía con el endeudamiento familiar como consigna. El Día de la Industria, que se celebra el 2 de septiembre, será motivo de un acto y movilización con referentes de las pymes.

La UTEP, la CGT y las dos ramas en las que se divide la CTA tienen acordado, además, participar de la Semana Social de la Iglesia, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre, en Córdoba, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social bajo el lema “Puentes hacia el bien común”. Al punto máximo de tensión se llegaría con un posible paro general, que la fuente sindical consultada barajó para septiembre u octubre.