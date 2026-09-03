Los números de la industria que mira Sergio Massa, en un estudio comparativo entre 2023 y 2026

Mientras mantiene el perfil bajo en materia política, dedicado a la negociación interna en el peronismo y al contacto con posibles aliados, Sergio Massa sigue de cerca los grandes números de la economía. Este miércoles su partido, el Frente Renovador, difundió un estudio en el que aseguró que, si se comparan el primer semestre de 2023 y el de 2026, la producción industrial cayó un 12% a nivel nacional.

El trabajo, realizado por la Fundación Encuentro, ligada al massismo, indicó que en ese mismo período de tiempo, la actividad de la construcción experimentó un descenso del 13,4%, mientras que el empleo registrado privado perdió “cerca de 275 mil puestos”, un panorama que -de acuerdo a los especialistas cercanos a Massa- “no mejora incluso en los sectores que muestran crecimiento nominal”.

En tren de comparaciones con la gestión del presidente Javier Milei, el estudio -dado a conocer en el Día de la Industria- también reflejó que ese sector de la actividad económica “opera con una capacidad instalada de apenas 57,6% en el primer semestre de 2026″, lo que implica “9 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023 (66,6%), una caída relativa del 13,5%”.

Massa en su última aparición pública, la semana pasada en Rosario Gentileza Rosario3

De acuerdo a la Fundación Encuentro, que comparte oficinas con el partido Frente Renovador fundado por Massa, en el mismo lapso temporal el Índice de Producción Industrial manufacturero cayó 12% en 13 de los 14 bloques sectoriales relevados: los mayores retrocesos se registraron en productos textiles (-34%), maquinaria y equipo (-33,4%) y otros equipos (-30%).

En el mismo trabajo se indicó que el empleo registrado privado se redujo en 274.600 puestos entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 (-4,3%), al pasar de 6.382.700 a 6.108.100 trabajadores. La caída fue generalizada por jurisdicción y “solo cinco provincias –Tucumán, Neuquén, La Rioja, San Juan y Río Negro– registraron crecimiento del empleo privado en ese período”.

Destrucción de empleo

En las estadísticas que sigue el exministro de Economía, aparecen otras provincias como Santa Cruz, donde el empleo registrado cayó un 18,7% entre 2023 y 2026; Tierra del Fuego (-17,4%) y Chubut (-14,6%), que tuvieron las mayores caídas relativas, mientras que la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida en términos absolutos, con casi 101.000 puestos menos.

El trabajo señala la caída de la construcción. “El nivel de actividad medido por el EMAE cayó 13,4% y los despachos de cemento se redujeron 24,2%, con un impacto directo sobre la producción de minerales no metálicos (-25,7%)”. También releva que el comercio retrocedió 5,6%, mientras que las ventas minoristas relevadas por CAME “cayeron 11,9% en el mismo período”.

Massa cuando fue ministro de Economía, entre 2022 y 2023

El informe dedica un apartado a los sectores que muestran crecimiento nominal –agro, energía, intermediación financiera– y advierte que “ese crecimiento no compensa el deterioro general”. Todo el trabajo pivotea entre la economía que gobernó Massa en el primer semestre de 2023, comparada con el mismo período de este año, en el que Milei empieza a jugarse la reelección para 2027.

“El crecimiento en agro y energía responde en gran medida a bases de comparación excepcionalmente bajas (la sequía histórica de 2023 y el desarrollo específico de Vaca Muerta), mientras que el crecimiento de la intermediación financiera refleja la brecha entre tasas activas de hasta 120% y tasas pasivas cercanas al 22%”, sostiene el estudio que llegó a las manos de Massa.