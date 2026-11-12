Los obispos enviaron una carta a León XIV para agradecerle la visita a la Argentina

Con la esperanza de que el reciente viaje de León XIV se convierta en el “comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia”, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta al Papa, que se encuentra ahora en Perú, y le expresó su agradecimiento “por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria”.

“Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre!”, enfatizaron los obispos en la nota firmada por el presidente del cuerpo episcopal, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

León XIV en Ezeiza, al abandonar el suelo argentino, tras su visita de tres días Hernan Zenteno - La Nacion

Fuentes del Episcopado dijeron a LA NACION que posiblemente haya una reunión de los obispos antes de fin de año, aunque todavía no está definido el formato. En noviembre se realiza todos los años la asamblea plenaria del Episcopado, que esta vez debió suspenderse porque la fecha coincidía con el viaje de León XIV. Se espera que en diciembre se reúna la comisión permanente, que integran unos 20 obispos.

“Primero tenemos que descansar y procesar todo lo que se vivió. La visita superó las expectativas de todos”, afirmaron en el Episcopado. Según pudo saber LA NACION, los obispos tienen “un profundo deseo de que se lean mucho los mensajes del Santo Padre en cada contexto, dado que hay una riqueza muy grande que se quiere empezar a trabajar”, confió un vocero episcopal.

La expectativa inmediata está puesta en que avance en el Senado el tratamiento del proyecto que regula el juego online y pone un freno a la ludopatía, para que no pierda estado parlamentario.

En la carta enviada al Papa, los obispos hicieron referencia a las “multitudes que lo acompañaron con inmenso cariño y devoción”, especialmente en las masivas masivas que el Papa presidió al pie del Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires; en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en Córdoba, y en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján, además de la vigilia que compartió con los jóvenes en Palermo.

Cena del Papa León XIV con los obispos en el Arzobispado

“Hemos vivido días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo”, expresaron los obispos en la carta al Papa.

“Su presencia entre nosotros ha sido un inmenso regalo de Dios, un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza. Nos hemos sentido confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos”, añadieron en la misiva.

Además del arzobispo Colombo firman la nota el vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, monseñor César Daniel Fernández, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro.