Los oscuros movimientos detrás del cambio de juez en la causa por los fondos de la AFA

La derivación de una de las investigaciones sobre los escandalosos movimientos de dinero que involucran a directivos de la AFA desde el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay es la confirmación de infinidad de presunciones bastante tempranas. Volvió a cumplirse una regla de la vida pública nacional: cuando las pruebas son inapelables, hace falta que la política aporte un juez más o menos contemplativo.

Los que conocen la cultura judicial no se muestran sorprendidos. Un magistrado explicaba ayer lo siguiente: “Cuando en un conflicto de competencias uno de los jueces pertenece a la jurisdicción del tribunal que debe resolver, lo más probable es que el caso quede para ese juez”. Charvay está subordinado a la Cámara Federal de San Martín. Aguinsky, no. Primera razón por la cual el caso fue para Charvay. Eso sí: además de la inercia judicial ayudó la decisión de Alberto Lugones, expresidente del Consejo de la Magistratura, que todavía integra, quien está próximo a jubilarse.

Alberto Lugones fue quien decidió el pase de la causa Ricardo Pristupluk - La Nacion

Charvay tiene una larga experiencia en relación con la política. Como entre todos sus colegas de la zona norte, hay una relación estrechísima con los servicios de inteligencia. Sencillo: por allí pasa la ruta de la droga. Esa conexión con el espionaje fue más intensa durante el reinado del tenebroso Antonio “Jaime” Stiuso.

Más allá de esa cercanía, los que conocen bien a Charvay explican: “Tiene suficiente experiencia como para ya no tener dueño”. Sin embargo, tanto en el peronismo como en los tribunales federales, le atribuyen una amistad estrecha con Federico Achával, el intendente de Pilar.

Quienes entienden que el traspaso del expediente a Campana es el desenlace de una maniobra conspirativa, que son muchos, prestan atención a un detalle. A comienzos de enero, el denunciante de las autoridades de la AFA por lavado de dinero, Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica, se declaró víctima de una operación judicial intimidatoria por la que, “según me avisan sería una operación que habría armado César Mansilla, el parrillero de Tinto y Soda, la parrilla del poder, presidente de Real Pilar, junto con De Achaval, Pombo y Toviggino”.

Federico Achaval, intendente de Pilar Rodrigo Nespolo - digital

Yofe, que tiene como abogada a Elisa Carrió, fue quien primero identificó la opulenta mansión atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en Villa Rosa, como manifestación de un enriquecimiento sospechoso. Pombo sería Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, y figura relevante de la corriente que lidera Sergio Massa en la política bonaerense. Massa, como es sabido, es un dirigente cercanísimo a Toviggino, igual que el senador por Santiago del Estero y exgobernador de la provincia Gerardo Zamora. Pombo orbitaba alrededor de Jorge D’Onofrio, otro militante del Frente Renovador, exministro de Transportes de Axel Kicillof, que dejó el cargo envuelto en un escándalo por maniobras con el cobro de fotomultas.

Mansilla, por su parte, tiene una relación estrechísima con el intendente Achával. Se trata del encargado de la comunicación pública de Federico de Achával padre, socio de Cristóbal López en el negocio del juego. También presta el mismo servicio para otro líder de esa “industria”: el “Rubio” Ricardo Benedicto. Por iniciativa de estos empresarios del juego el joven Achával se peronizó. Empezó la metamorfosis suprimiendo de su apellido la preposición “de”. Alivianado de esa carga patricia se aproximó a Martín Insaurralde, eterno puente entre el juego y la política bonaerense, desde que hacía los palotes con el binguero Daniel Mautone. A Achával lo pusieron a hacer carrera en Pilar, a las ordenes del entonces intendente Humberto Zúccaro.

Yofe recuerda en su posteo en X que Mansilla, el padrino de Achával, preside un club de fútbol, Real Pilar.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

No sería la única vinculación entre fútbol, política y Justicia. Una de las causas en las que se investiga a Ariel Vallejo, el titular de la “cueva” Sur Finanzas, cayó, también al cabo de un conflicto de competencias, en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. A este magistrado se le atribuye una gran proximidad con Insaurralde, quien sería el impulsor y protector de Vallejo. Sur Finanzas es la financiera a través de la cual la AFA procesaba su relación económica con infinidad de clubes, sobre todo del Gran Buenos Aires.

Mientras en el ambiente político y judicial se multiplican los interrogantes sobre las consecuencias que tendrá el cambio de juez para la investigación sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, aparecen otras incógnitas de carácter tributario. Con independencia de la corrección o irregularidad de los contratos de la AFA con Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, ¿existen registros de los impuestos que ellos pagaron por las caudalosas ganancias que hacían a través de esos acuerdos?

Otra inquietud: ¿a qué se debe que no aparezcan directivos de clubes de fútbol que levanten la voz por las muy sospechosas y multimillonarias operaciones económicas y financieras que Tapia y Toviggino realizaban con fondos que, al fin y al cabo, pertenecen a sus instituciones? Ese silencio ya se vuelve tan escandaloso como ese manejo del dinero.

Una incógnita final: ¿qué detalles se conocen del movimiento de varios millones de dólares provenientes de Qatar con destino a Buenos Aires? Sería el resultado de la reventa de entradas para los partidos del Mundial que se jugó en ese país en 2022. Las versiones se repiten: eran sumas que controlaba Toviggino. De esos montos, 14 millones habrían pasado a través de Miami, donde habrían descansado en un departamento de la hermana de Faroni, la diputada provincial massista Marcela Faroni. Lo afirman importantes dirigentes deportivos, que confiesan no tener registros documentales de esas traslaciones.

Javier Faroni FABIAN MARELLI

Para entender estas manualidades se sugiere también el nombre de un habilidoso financista, por llamarlo de algún modo: Jonathan “Tato” Pernía. Con un apellido de gran tradición futbolística, “Tato” es el titular de Liverpool Group S.A. A él se atribuye una hazaña homérica: haber hecho pasar cantidades abultadas de dólares por varios países de América latina hasta llegar al Río de la Plata. Cuánto que aprender.

Pernía habría integrado la red de “cuevas” a través de las cuales, con el supuesto visto bueno de funcionarios del Banco Central, se realizaban operaciones irregulares con dólares oficiales en el mercado del dólar blue. Su nombre se suma al de otras celebridades: el “Turco” Alejandro Calián, “Gonzalote” Caló, y el “Rey del Blue”, Elías Piccirillo, ex Cirio. ¿Fue Pernía el puente entre Toviggino y Vallejo, de Sur Finanzas? Nadie tiene respuesta todavía para esta pregunta. El silencio del legendario Gustavo Carmona, piloto preferido de Jorge Messi, sigue cotizando al alza, por ponerlo en los términos de estos “buenos muchachos”.

En julio de 2024, el periodista Esteban Trebucq planteó un acertijo a través de la red X: ¿Qué hace “Tato” Pernía tan cerca de la dirigencia de la AFA en Estados Unidos?

Llamó la atención entre la gente de la Selección la presencia en EE.UU de esta persona conocida como Tato. Dicen que Pernia es su apellido. Nadie tiene en claro por qué está ahí, tan cerca de la dirigencia. pic.twitter.com/GKJP6yB0T8 — Esteban Trebucq (@trebuquero) July 3, 2024

Nadie se lo contestó. Ahora esa inquietud adquiere otra intensidad. Sobre todo por el país al que refiere. Estados Unidos.

22 01 26 Davos, Suiza. Karina y Javier Milei con Gianni Infantino

La reunión de hoy de Javier Milei con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, empuja el drama hacia ese país. Infantino es sensible a la política. A comienzos de diciembre pasado entregó a Donald Trump el “Premio FIFA de la Paz” que se volvió premonitorio cuando el presidente de los Estados Unidos empezó a protestar porque le habían dado el Premio Nobel a María Corina Machado y no a él.

Infantino conoce de escándalos de corrupción en el fútbol. No sólo porque como líder de la UEFA estuvo cerca de la escandalosa FIFA de Joseph Blatter. Desde esa posición le tocó, en 2015, lidiar con las fechorías de la “AFA” griega. ¿Milei sumará también a Trump a su campaña contra Tapia y Toviggino, el presunto dueño de Carnaval, la plataforma que divulgó los audios que presentaban a su hermana Karina como receptora de coimas de la Andis?

En los Estados Unidos ya se abrió un expediente con los movimientos de dinero de la AFA a través de los Faroni. Habrá que ver si allá aparece un juez amigo.