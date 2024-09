Los partidarios de Kicillof ya no descartan que tengan que competir electoralmente contra La Cámpora

Escuchar

La interna que enfrenta a La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof en el peronismo bonaerense pone sobre la mesa una opción impensada hasta hace algún tiempo, pero que ya no se niega de modo terminante: la posibilidad de que la disputa termine dirimiéndose en las urnas, con una interna que salde las diferencias. Cerca del gobernador admiten que todos los escenarios son posibles, y en sectores que lo apoyan de modo explícito se leen algunos de sus discursos como signos de autonomía.

“Veremos qué sucede. Cualquier escenario es posible”, admitió a LA NACION una fuente de estrecha confianza del gobernador Kicillof ante la consulta sobre si existe la posibilidad de que la disputa finalice en una interna o, al menos, en una influencia decisiva del mandatario en la conformación de las listas. Se trata de una mirada que no tiene un consenso generalizado en el peronismo, pero que, al menos, ya no se descarta.

Un importante referente peronista de la zona sur que acompaña a Kicillof admite que será muy difícil evitar un enfrentamiento entre los dos sectores, ya sea en unas PASO o por afuera, si La Cámpora no comparte las decisiones y los lugares en las listas.

“ Esto se va a terminar de clarificar a la hora de ver quién tiene la lapicera para armar las listas. Si ellos no le dan lugar al tipo que gobierna el distrito más grande del país y el único que tiene proyección nacional, entonces no tendrá más sentido seguir en el mismo espacio”, se anticipa.

Acto de Máximo Kirchner en el club Atenas de La Plata

El enfrentamiento con la agrupación de Máximo Kirchner escaló un nivel el viernes, cuando en el acto que el diputado encabezó en el Club Atenas, de La Plata, hubo mensajes dirigidos al gobernador. Uno de ellos fue en el estribillo de un cántico que entonaron los militantes y rezaba “Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan, y si querés otra canción, vení te presto la mía”, en alusión a una declaración de Kicillof, que el año pasado llamó al peronismo a “componer una nueva canción”.

También Máximo Kirchner lanzó críticas a Kicillof, sin nombrarlo. “Hay dirigentes del espacio que creen que construyen la autoridad frente a Cristina. No, la autoridad se construye frente a [el dueño de grupo DESA, Rogelio] Pagano, [el titular de Pampa Energía, Marcelo] Mindlin, [el dueño de Corporación América, Eduardo] Eurnekian, [el presidente de IRSA, Eduardo] Elsztain”, sostuvo. En ese acto hubo presencia de ministros de Kicillof que están enrolados en La Cámpora, como Daniela Vilar (Ambiente) o Nicolás Kreplak (Salud), entre otros.

El discurso que Kicillof brindó en Mar Chiquita, el 14 de septiembre, generó miradas positivas en quienes apuestan por él. “[De sus palabras allí] Se desprende que Perón, Evita, Néstor y Cristina son el pasado”, planteó un dirigente que observa “pequeños gestos de autonomía”, aunque afirmó no entender “que fue a hacer a Merlo”, cuando la expresidenta pronunció un discurso cuando le entregaron un doctorado honoris causa en la Universidad del Oeste.

Tras esa actividad en Mar Chiquita, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, lanzó una declaración que también tuvo lectura interna y alentó chances de autonomía de Kicillof con respecto a Cristina y Máximo Kirchner. “Ya no podemos repetir errores del pasado. Por ejemplo, no podemos poner a un presidente que después no conduzca el proceso. El próximo presidente, la próxima presidenta, tiene que ser el jefe, además”, fue la frase que pronunció Bianco.

Además de Bianco, uno de sus laderos históricos, a Kicillof lo apuntalan con actos políticos otros de sus ministros, como Andrés Larroque (titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad) o Walter Correa (ministro de Trabajo), así como intendentes como Jorge Ferraresi, que aglutina a algunos de sus pares, como Mario Secco, de Ensenada, o Fabián Cagliardi, de Berisso. Jefes comunales como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) o Gastón Granados (Ezeiza), en cambio, se mostraron en el acto camporista del Club Atenas.