escuchar

Los grupos nucleados en la Unidad Piquetera, encabezados por el Polo Obrero, se reunirán este jueves para definir las características de un “plan de lucha”, pero ya adelantaron que la semana que viene protestarán contra el gobierno de Alberto Fernández y, también, contra la nueva administración, a cargo del presidente electo Javier Milei. Realizarán otra movilización después del 10 de diciembre, ya con la nueva gestión en marcha. En tanto, los movimientos sociales identificados con Unión por la Patria se muestran en alerta, pero aún no tienen manifestaciones previstas, a la espera de que La Libertad Avanza asuma la Presidencia. La relación entre Milei y los piqueteros se proyecta conflictiva.

Los dirigentes de la Unidad Piquetera, antes de la elección, ya habían anunciado la realización de un plenario en el Parque Lezama para proponer un “plan de lucha” contra el “ajuste” que, según aseguran, realizará Milei, pero también hubiera puesto en marcha Sergio Massa. Con la consigna “Basta de gobiernos ajustadores. En defensa de todas nuestras reivindicaciones”, el Polo Obrero y las agrupaciones de la Unidad Piquetera se reunirán el jueves, desde las 10.

“Va a haber un plan de lucha, con medidas. Habrá una marcha la semana que viene y otra después de que asuma Milei. Tiene que ver con reivindicaciones como el aguinaldo de fin de año, el aumento de los programas sociales, que están muy bajos, y la comida que falta entregar. Ganara quien ganara, la íbamos a hacer, porque igualmente iba a ocurrir la devaluación que están discutiendo y el empeoramiento de las condiciones de vida”, señaló a LA NACION Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Milei anticipó que no tolerará "protestas violentas" en su mandato Gonzalo Colini

Sin puntos de contacto con los piqueteros, tras ganar el balotaje Milei anticipó que no tolerará protestas violentas, según subrayó en su discurso del domingo por la noche. “Dijo ‘dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’. Le ley la define la Justicia, no el gobierno. Se está arrogando prerrogativas que no tiene. No cometemos delito, tenemos numerosa jurisprudencia de resoluciones que dicen que, en determinadas situaciones, el corte de ruta no es delito”, afirmó Belliboni.

No obstante, el líder del Polo Obrero aclaró que se reunirían con el nuevo gobierno. “Hemos hablado con todos los gobiernos. Va a depender de la voluntad que tenga el nuevo gobierno y de los interlocutores. Es la relación de alguien que reclama y alguien que recibe el reclamo”, dijo Belliboni. Con Milei en el poder, el área de Desarrollo Social estará dentro del Ministerio de Capital Humano, que conducirá Sandra Pettovello, quien delegaría el manejo de los planes sociales en Pablo de la Torre, exsecretario de Infancia y Familia de San Miguel.

Al finalizar su plenario, el jueves, las agrupaciones piqueteras opositoras irán hasta la Plaza de Mayo, para participar de la ronda de los jueves de Madres de Plaza de Mayo. “Vamos a apoyar su reclamo de que no avance el negacionismo”, dijo Belliboni.

Los grupos oficialistas

Los movimientos sociales alienados con Unión por la Patria trabajaron por la candidatura de Massa, pero aún no discutieron si aplicarán una estrategia callejera contra Milei. El Movimiento Evita ya realizó reuniones luego del balotaje y aguardará el comienzo de la gestión del actual diputado para decidir su postura. “Estamos evaluando la situación. La expresión del voto popular fue clara y somos respetuosos. Reconocemos al ganador, con quien tenemos miradas distintas. Todavía está gobernando Alberto Fernández, esperaremos a que asuma Milei. Las cuestiones que está planteando no nos gustan; si hay medidas contra la agenda social, se evaluará qué hacer”, afirmó a LA NACION Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación sindical de los movimientos sociales que tendrá elecciones el miércoles de la semana próxima.

Menéndez (Somos Barrios de Pie), Pérsico y Patricia Cubría (Movimiento Evita), y Alderete, (Corriente Clasista y Combativa), con Massa en un acto de campaña en el club Ferrocarril Oeste Prensa Massa - Archivo

El Movimiento Evita es una de las agrupaciones con presencia en el Ministerio de Desarrollo Social, una cartera que el presidente Fernández loteó entre distintos grupos oficialistas. Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, es secretario de Economía Social. Somos Barrios de Pie es otro de los movimientos sociales con representación en el ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz. Su principal referente, Daniel Menéndez, es subsecretario de Políticas de Integración y Formación. Por ahora, esa agrupación tampoco anunció movilizaciones y se encuentra a la espera de reunirse.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), que con al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie integra el denominado “triunvirato piquetero”, tampoco definió aún si se movilizará. La agrupación que lidera el diputado Juan Carlos Alderete todavía no se reunió. “Igual que pasó durante el macrismo o cuando tuvimos conflicto con Tolosa Paz, si tocan los ingresos de los trabajadores de la economía popular y de las cooperativas de la corriente, vamos a marchar, al igual que si hay despidos ”, afirmó una fuente de esta organización.

Alderete denunció la semana pasada ante la Justicia que recibió mensajes amenazantes en su casilla de correo electrónico, enviados desde direcciones apócrifas como vivamilei@proton.me. Después del resultado del domingo, le llegaron más correos y ampliará la presentación judicial. Los mensajes se enviaron, además, a otros diputados. También Menéndez denunció amenazas en la previa electoral, con amedrentamientos que involucraban a sus hijas.