Los planes sociales bajo la lupa: la reacción de las organizaciones sociales ante las medidas anunciadas por Sergio Massa

Las primeras medidas anunciadas por Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía no hicieron más que poner en alerta a las organizaciones sociales. Es que uno de los principales postulados de la presentación del flamante superministro giró en torno a un “reordenamiento” del Potenciar Trabajo, programa que cobran más de 1.200.000 beneficiarios y que, como anunciara el Ministerio de Desarrollo Social semanas atrás, será auditado por distintas instituciones universitarias a partir del próximo 15 de agosto.

“ Quien no la cumpla recibirá la suspensión del plan . Y, en paralelo, vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de Anses”, sostuvo el ministro Massa durante su primera conferencia de prensa, para después rematar: “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”.

En declaraciones a LA NACION, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, definió a la iniciativa del oficialismo como “más de lo mismo”. “No hay ningún anuncio de medidas para las enormes necesidades de los trabajadores”, lanzó el dirigente trotskista, una de las caras visibles del conjunto de las agrupaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera. Y anunció: “Mañana [por hoy] mismo pediremos una reunión con Massa”.

Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, junto a las organizaciones sociales en 9 de Julio y Corrientes Victoria Egurza - Télam

“Nosotros no tenemos problema con la auditoria, pero eso no resuelve ni la indigencia ni la protección a quienes no pueden sostener cuatro comidas”, apuntó, en línea con Belliboni, la coordinadora nacional del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, quien criticó que en el listado de iniciativas que enumeró Massa no se hayan incluido “medidas para quienes están por debajo de la indigencia”.

“Urge avanzar con un Salario Básico Universal y dar respuesta a la economía popular organizada. Este #7A por #tierratechotrabajo en todo el país”, señaló la dirigente en sus redes sociales, en alusión a la marcha que realizarán las organizaciones sociales alineadas con el Gobierno y nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Sánchez es una dirigente muy cercana a Juan Grabois, quien por estas horas amenaza con dejar del Frente de Todos.

En cambio, quien sí se mostró optimista respecto del camino trazado por el ministro fue otro integrante de la UTEP, el referente de Somos Barrios de Pie Daniel Menéndez. “Nosotros tenemos una mirada de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la auditoría y la transparencia”, sostuvo ante LA NACION el también subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la cartera social que comanda Juan Zabaleta.

En ese sentido, Menéndez ponderó la voluntad demostrada por el Gobierno para que los beneficiarios de un programa Potenciar Trabajo puedan tener la posibilidad de pasar a un empleo formal: “Si bien creemos que el impacto es limitado, generando un ordenamiento macroeconómico y fortaleciendo la generación de empleo, puede ser una vía para concretar esa incorporación”.

Emilio Pérsico y Daniel Menéndez Hernán Zenteno - LA NACION

“Lo que nosotros venimos planteando desde los movimientos sociales, tanto en la gestión como en el planteo público, es que hace 20 años que la política del plan social se hizo crónica y eso expresa un fracaso”, subrayó el dirigente afín al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien hace semanas que guarda un sugestivo silencio. Para Menéndez, la llegada de Massa al gabinete “expresa la unidad del Frente de Todos”, en un rumbo que buscaría “virar desde la inversión social a una inversión productiva, no solo en términos del empalme con el empleo formal, sino desarrollando a la economía popular”.

“Puente” al empleo

Lo cierto es que el exdiputado ya había plasmado su intención de “convertir” los planes sociales en “empleo genuino” el año pasado, cuando presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley al que denominó “Un puente al empleo”. Se trataba de una iniciativa que no difiere demasiado de lo expuesto ayer por el ahora ministro. “Vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, puede mantener durante un año el plan como base, mientras el empleador paga la diferencia de salario de convenio más la ART y la obra social”, precisó.

En ese sentido, según añadió Massa tras ser interrogado en su presentación, una vez transcurrido un año, “el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan” . En el Gobierno creen que la posibilidad de contar con un empleo registrado, con obra social y con derecho a la jubilación, incentivará naturalmente al empleado a permanecer en su puesto ya que se sentirá “acobijado”.

“Quieren reinventar el plan Empalme con las empresas, pero ni el gobierno macrista ni este logró hacerlo ya que para eso hay que cambiar la matriz económica de este sistema de producción capitalista”, lanzó, desafiante, la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle. Y confirmó que junto con el Polo Obrero y el resto de las organizaciones sociales de la Unidad Piquetera continuarán con su plan de lucha. “Lo que se anunció no es más que un aumento en la precarización”, concluyó.