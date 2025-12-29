Los presuntos testaferros de Toviggino consiguieron que se postergara la audiencia y no declararon

Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tenían previsto presentarse hoy en la causa que investiga de quién es la fastuosa quinta de Pilar que, en los papeles, les pertenece a ellos, pero presentaron un escrito en el que cuestionaron al juez y lograron que la audiencia se suspenda.

Fuentes judiciales relataron a LA NACION que Pantano y Conte dijeron que Marcelo Aguinsky no es el juez competente para investigar este caso y que el expediente debe pasar a la justicia federal de Campana.

Pantano y Conte son los dueños de la sociedad Real Central, propietaria de la lujosa quinta.

Noticia en desarrollo