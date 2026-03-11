Los senadores pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto por el enganche con el aumento del personal legislativo

Como viene ocurriendo desde que decidieron engancharse a las paritarias del personal legislativo, los senadores verán incrementados sus ingresos como consecuencia del nuevo acuerdo alcanzado por los gremios con las autoridades de ambas cámaras parlamentarias que llevará los salarios de los trabajadores del Congreso a un aumento acumulado del 12,5% a principios de mayo próximo.

El acuerdo, que consta de seis aumentos mensuales consecutivos y retroactivos a diciembre último, llevará el módulo (unidad de medida del salario legislativo) a un valor de $2874,26 el 1 de mayo próximo.

Así, los senadores terminarán cobrando en bruto $11,5 millones. Esto es así porque la resolución 8/24, votada en el recinto en 2024, los legisladores se fijaron en 4000 módulos sus ingresos, según el siguiente esquema: 2000 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Aquella polémica decisión incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13.

Alicia Kirchner. Tratamiento de la ley de reforma laboral en el Senado del Congreso de la Nación Santiago Oroz

De todas maneras, el ingreso de los senadores sigue estando por detrás de lo que perciben otros agentes del Estado o de organismos descentralizados, que exceden con creces los $20 millones en sus recibos de sueldo. Es el caso de los jueces del fuero federal y de los miembros de directorios de empresas como YPF, con mayoría accionaria estatal, o de bancos públicos como el Nación, el Ciudad y el Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo paritario con los gremios con representación en el Congreso fue firmado este mediodía por los secretarios administrativo y parlamentario del Senado, Agustín Giustiniani y Alejandro Fitzgerald, y sus pares de la Cámara baja, Adrian Pagán y Laura Oriolo, respectivamente.

Según confiaron a LA NACION fuentes parlamentarias del Senado, los legisladores podrán optar por renunciar al aumento o donar el excedente a alguna entidad de bien publico que decidan. Este sistema estuvo vigente durante casi todo el año pasado. Desde entonces, sólo el kirchnerismo decidió percibir los aumentos en su totalidad.

La última actualización de las dietas de los senadores, siempre como consecuencia de la paritaria legislativa, se había producido en noviembre del año pasado, cuando el ingreso alcanzó los $10,2 millones de pesos brutos.

Además de las renuncias, hay excepciones al cobro del adicional por desarraigo. Así, no lo perciben los representantes de la Ciudad de Buenos Aires (el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde).

Tampoco lo cobra Alicia Kirchner (Justicialista-Santa Cruz), quien declinó percibir ingreso alguno como legisladora ya que prefirió mantener su pensión como exgobernadora de la provincia patagónica.