Los tres principales objetivos que se fija el Gobierno tras la visita del Papa

El miércoles, cuando faltaban veinte minutos para que el papa León XIV dejara el país tras su histórica gira por el país, en la Casa Rosada se daba el puntapié inicial para destrabar uno de los tres temas con los que se propone reactivar su agenda después de días de parálisis por la visita del Sumo Pontífice.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, entró al despacho del subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem, en el primer piso de Casa Rosada. Faltaban 20 minutos para las 14 y en un almuerzo que se extendió por cerca de una hora y veinte empezaron a trazar lo que vendrá. Así, mientras Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, despedían en Ezeiza al Papa, ellos ponían en marcha la nueva búsqueda para destrabar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Como parte de su estrategia, Martín Menem, titular de Diputados, salió hoy a presionar para que el Senado acelere con el tratamiento de la reforma electoral.

A la definición alrededor de la suspensión de las PASO, en la lista de prioridades del Gobierno para la “agenda post papal”, en el Gobierno suman el desafío de establecer cómo seguirá el vínculo con Patricia Bullrich, en medio de las tensiones que escalaron la última semana, y también la pelea por el proyecto de ley presupuesto 2027.

“La triple P”, como la llamó entre risas un funcionario a LA NACION, tras enumerar “PASO, Patricia y Presupuesto”, como las principales iniciativas en lo inmediato.

En el Gobierno hay una admisión de la situación de desorden y empantanamiento que atraviesa la gestión, y son conscientes de la necesidad de reactivarla. Por eso, de forma prioritaria, se estableció la necesidad de avanzar con esos tres focos.

El de la definición de poder avanzar con la eliminación de las PASO de cara a los comicios del año próximo está en tiempo de descuento. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año y en el Gobierno se muestran conscientes de eso. “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, marcó hoy los tiempos Menem, un alfil de Karina Milei.

Desde hace meses el Gobierno empezó las negociaciones, pero por estas horas están estancadas. El más optimista es Santilli, encargado del diálogo con los gobernadores, pero aún sin las garantías para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias.

“Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, dejaron trascender cerca de la jefatura de Gabinete sobre la posible suspensión de las primarias.

En la búsqueda de apoyos para la aprobación, se cruzan también los eventuales acuerdos que el oficialismo podría cerrar con los mandatarios para las próximas elecciones. Con dificultades fundamentalmente con el sector de los radicales, la negociación, por ahora, permanece estancada.

El proyecto de las PASO está en el Senado, territorio de Patricia Bullrich, quien compone el otro foco de conflicto que el Gobierno espera desactivar en los próximos días. Bullrich viene señalando desde hace semanas sus disidencias con la administración libertaria sobre el rumbo económico y político.

En medio de versiones de un posible encuentro entre Milei y Bullrich, que aún nadie confirma, las voces oficiales coinciden en que la situación debe definirse para uno y otro lado.

Patricia Bullrich y la tropa de legisladores que le responde en la interna libertaria

“La situación así como está no puede seguir”, dijo a LA NACION un funcionario al tanto del clima que impera en el Gobierno, donde el hartazgo por la escalada es palpable en las diferentes terminales.

“La foto fue un quiebre”, aseguró, contundente, una de las voces consultadas sobre la imagen que Bullrich publicó una semana atrás con sus legisladores. “Se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”, consideró una de las fuentes consultadas.

La tercera “P”, en tanto, tiene que ver con la búsqueda de la aprobación del Presupuesto 2027, que aspiran a tener antes de que termine el año. Para eso, en las próximas horas el Poder Ejecutivo buscará avanzar con una reunión del titular de la bancada libertaria en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, con jefes de bloque aliados.

La idea podría apuntar a adelantar para la semana que viene la sesión que inicialmente estaba prevista para el 25, día en que Santilli tiene que dar su primer informe de gestión en el Senado.