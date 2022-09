Los viajes al exterior de los ministros: cuántas personas integraron las comitivas y quiénes volaron con más frecuencia

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Israel, Emiratos Árabes, India… Los ministros de Alberto Fernández hicieron 97 viajes al exterior desde que asumieron sus cargos, de los cuales 75 (el 78%) se concentraron únicamente en los primeros siete meses de este año, cuando se levantaron las restricciones de la pandemia en el mundo.

Además del canciller Santiago Cafiero, las ministras Carla Vizotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) fueron las que estuvieron más días fuera del país, (88 y 72 días, respectivamente), seguidas por seguidas por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens (37 días) y el titular de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus (30).

LA NACION cursó 20 pedidos de información pública, uno por cada ministerio, incluidos Desarrollo Productivo y Agricultura, ya que eran carteras autónomas al momento de la solicitud. Se consultó información sobre todos los viajes de los ministros desde su asunción, las comitivas y los gastos en pasajes, hospedajes y viáticos. No todos los ministros respondieron con el mismo grado de detalle.

El que más veces viajó, por la naturaleza de su función, fue Cafiero (22 viajes), seguido por Vizzotti, que realizó 12 periplos de los cuales cuatro estuvieron vinculados a la negociación por las vacunas. Por fuera de esos casos, el ránking de ministros con más salidas al exterior sigue con Gómez Alcorta (11 viajes) y Lammens (10 viajes), ambos en funciones desde el inicio del gobierno. Les siguen, varias millas más abajo y con cinco viajes cada uno, Juan Cabandié (Ambiente), Aníbal Fernández (Seguridad) y el exministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). También Julián Domínguez (Agricultura) sacó cinco pasajes internacionales, aunque el último ticket a México no lo utilizó, porque renunció antes.

En la otra punta, Gabriel Katopodis (Obras Públicas) no viajó nunca al exterior desde diciembre de 2019, mientras que Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Claudio Moroni (Trabajo) y Alexis Guerrera (Transporte) hicieron un viaje. Tras desembarcar en Economía, Sergio Massa, encabezó una extensa misión a los Estados Unidos.

No todos los ministros estuvieron el mismo tiempo en el cargo. LA NACION analizó quiénes fueron los “pasajeros frecuentes” es decir, quiénes salieron del país de forma más asidua. Vizzotti viajó a razón de ocho veces al año, mientras que Aníbal Fernández y Domínguez hicieron cinco periplos en diez meses, a razón de un viaje por bimestre. Lo siguen Filmus -que viajó cuatro veces diez meses- y Gómez Alcorta y Lammens, que volaron en promedio una vez por trimestre.

Kulfas y Cabandié hicieron dos viajes por año promedio, un ritmo similar al de Jaime Perczyk (Educación), Jorge Taiana (Defensa) y Martín Soria (Justicia), si se contemplan las misiones en función de los meses que llevan en el cargo.

Gastos y comitivas

La Casa Rosada se defendió esta semana cuando trascendió que el Presidente viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y a Houston con una delegación de 48 personas. Según fuentes oficiales, la comitiva de Fernández alcanzó a la primera dama, Fabiola Yañez y a cuatro funcionarios. Según un documento que publicó LA NACION, se solicitaron acreditaciones para la ONU para al menos otras 39 personas, contemplando personal de ceremonial, asistentes, custodios, prensa y comunicación. Desde el Gobierno aseguraron que fue la “comitiva más reducida” en lo que va del mandato.

Arribo del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos. Presidencia de la Nación

El dispendio de recursos por los viajes al exterior, no obstante, fue puesto en cuestión por la propia administración de Fernández cuando, en la fugaz estadía de Silvina Batakis en el Palacio de Hacienda, la exministra anunció que se acotarían fuertemente las misiones para acompañar la restricción de divisas. El 24 de agosto, el reclamo de austeridad derivó en la decisión administrativa 836/2022, que acotó los traslados solo a “eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado” y “cuya organización no contemple participar de forma virtual”. Sólo los funcionarios de Cancillería quedaron exceptuados. “Resulta inherente al Ministro de Relaciones Exteriores su desplazamiento al exterior. No obstante, se han adoptado criterios de dicha normativa para contribuir a la racionalización del gasto”, apuntaron en Cancillería.

La decisión administrativa 836/2022, en tanto, estipuló que los traslados deben efectuarse “por la vía más corta y de menor costo”. Respecto a las comitivas, se pasó a autorizar a un único acompañante. En caso de sumar más se debe justificar adecuadamente.

Antes de que esta normativa se implementara, los ministros venían viajando con delegaciones de los tamaños más variados. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, por caso, hizo solo dos viajes al exterior, pero a uno de ellos -para asistir en abril a la Feria del Aire y del Espacio en Chile- viajaron 19 personas, entre funcionarios, asesores y personal de ceremonial. Muchos volaron con fechas distintas a las del ministro. Cuando Taiana viajó a Francia y Alemania, lo hizo con dos funcionarios.

Zabaleta se fue solo un día a Paraguay acompañado por siete personas, mientras que Guerrera estuvo una semana en Nueva York junto a seis colaboradores. Si se observa el tamaño promedio de las comitivas que acompañaron a los ministros, en el ránking siguen, con cinco acompañantes, Kulfas, Domínguez, y Ferraresi; y con cuatro, Eduardo De Pedro (Interior), Lammens y Cafiero. Tristán Bauer (Cultura), no informó las comitivas de sus dos viajes a Paraguay y Ecuador.

Massa, en tanto, viajó a los Estados Unidos después de que se implementara decisión administrativa 836/2022, pero su misión técnica para reunirse con el FMI, atraer inversiones y afianzar lazos con la administración de Joe Biden, contempló una comitiva de 16 personas, informaron en el Ministerio de Economía. Mencionaron secretarios de Estado, técnicos del Palacio de Hacienda y del Banco Central, ceremonial y prensa.

Respecto a los gastos, no todos los ministros exhibieron el detalle de los números. Entre las misiones más onerosas figura el viaje a Emiratos Árabes que hizo Kulfas para asistir a Expo Dubai, con una comitiva de 8 personas, para la que informó gastos en pasajes por $5,2 millones y viáticos por unos 24.700 euros. Arriba en el ranking de viáticos informados figura el viaje de Taiana a París, Hamburgo y Berlín (10.300 euros) y el de Moroni a Ginebra (10.100 euros).