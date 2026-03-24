Los videos de las clases de Milei y Novelli, “la estafa de los Estados” y las cripto fallidas que apoyaron antes de $LIBRA

“Si las criptomonedas logran batir a los Estados, tendremos un mundo mejor, un mundo más libre, porque nos podremos ir sacando de encima al Estado”, explicaba Javier Milei en los primeros meses de 2021, en una de las clases que impartía por aquel entonces en la academia de trading de Mauricio Novelli. “Ojala que, por el bien de la libertad, las criptomonedas logren derrotar a los malditos bancos centrales, funcionales a los políticos ladrones”, seguía Milei. “Muchísimas gracias”, cerraba.

El extracto forma parte de uno de los muchos videos que comenzaron a ver la luz pública desde que el celular del lobista Novelli entró en erupción, a mediados de marzo, luego de que la Justicia habilitara el acceso al peritaje en el expediente $LIBRA.

Una porción de todo el contenido que ahora emana desde ese aparato ofrece un recorrido por la antesala de $LIBRA.

Un vivo de redes entre Milei y Novelli, de abril de 2021

Clases grabadas, imágenes y reels promocionales exhiben la familiaridad en el trato del lobista Novelli con Milei; los comienzos, modestos, de su academia, N&W Profesional Tradings, y el modo en que el futuro Presidente −por ese entonces solo una figura disruptiva que hacía disparar el rating en televisión− se erigía como el principal activo y difusor de la escuela.

“Chicos, bienvenidos”, le dice Novelli a un grupo de alumnos mientras abre la puerta de la oficina que rentaba en un cowork de Vicente López. Del otro lado esperaba Milei. “Maestro”, lo saluda uno de los alumnos, antes de darle un abrazo y poner en marcha una ronda de fotos.

Una de las publicidades que hizo Milei para N&W, el instituto de Novelli

Milei era el “capacitador” estrella de la academia. Para él, Novelli tenía reservada la última clase de un módulo premium que ofrecía por 120 dólares o 99, en una preventa exclusiva. “Estamos muy contentos con la cantidad de gente que se anotó”, decía Novelli al comienzo de una de las clases de Milei. “Son unos afortunados porque mucha gente se quedó con las ganas”, seguía.

Novelli, en un video en el que alertaba sobre "estafas en internet"

En esa clase en particular, Milei se explayó solo por 15 minutos. Habló sobre la conveniencia de apostar por el dólar. Pero, en otras clases, se extiende por casi una hora. “Mauricio querido”, saluda Milei a Novelli, su empleador, en uno de esos encuentros virtuales.

Una publicidad de Novelli, con Milei como protagonista

Una de sus clases versaba sobre los fundamentos monetarios detrás de las criptomonedas, presentadas por el ahora presidente como una iniciativa privada para evitar la “estafa de los Estados”.

“Mano a mano estuvieron. No se pueden quejar”, le decía Novelli a un puñado de alumnos, luego de que Milei se desconectara de una de sus clases. “Vieron que no es lo mismo que verlo en la tele, tira datos que no los pasa en cualquier lado”, celebraba.

Dentro de un pack “pro”, ampliado, de esas clases, que unía la capacitación “gold” con un capítulo de “inversiones globales”, se incluía también otra clase especial con José Luis Espert. Un material que la academia cobraba 675 dólares.

El flyer de la clases de Milei y Espert, recuperado del celular de Novelli

Los flyers, las fotos, tarifas y demás registros en el celular de Novelli entrelazan la mecha que luego explotaría con $LIBRA, en febrero de 2025, pero que antes había serpenteado peligrosamente por otros proyectos.

Milei y los antepasados de $LIBRA

Milei ofreció su apoyo a otros dos monedas en los cuales Novelli estuvo involucrado, según pudo reconstruir el trabajo de la Comisión Investigadora en Diputados.

En diciembre de 2024, siendo ya presidente, Milei difundió en redes sociales $KIP, la moneda digital que lanzó KIP Protocol, firma de la cual Novelli fue representante en el marco del evento Tech Forum. “Fenómeno barrial”, escribió Milei en X, un eslogan habitual en sus publicaciones.

Tres días después del aquel tuit, el socio de Novelli, Manuel Terrones Godoy, se desprendió del token, retiró los fondos y realizó varias transferencias, una de ellas a Novelli, por casi 60.000 dólares digitales. Para los diputados de la oposición fue un antecedente directo del episodio $LIBRA, aunque no el único.

Cuando era diputado nacional, Milei también promocionó en redes VULC, una moneda digital vinculada al mundo del gaming. Le dedicó algo más que un retuit, al sostener que detrás de ese moneda veía un “diagrama económico sostenible”, aunque luego su valor se derrumbó a cero semanas después, tras denuncias de fraude.

El tuit promocional que ya no existe

En aquel encuentro presencial entre alumnos y Milei hubo lugar para un intercambio desestructurado, cuyas imágenes se usaron luego en videos promocionales de la academia. Del staff oficial formaba parte también María Pía Novelli, la hermana de Mauricio.

“¿Hay zurdos hoy?”, le preguntaba Mauricio a Milei, que partía rumbo a un set televisivo. “No, no”, contestaba y agregaba en tono jocoso que pidió como condición que la “chica zurdita” del panel no estuviera presente.