Javier Milei y sus medidas, en vivo: ofensiva en Diputados para interpelar a Adorni y las tensiones internas de LLA

El control de ingreso, con número de documento y el registro del acceso, sobre la entrada de público de la calle Hipólito Yrigoyen es uno de los requisitos de seguridad de rigor que se exige para controlar el ingreso del público al Palacio Legislativo.

Censuran la muestra anunciada de Pablo Grillo que se realizaría este El 8 de mayo es el Día de la lucha contra la violencia institucional, en el Salón Azul del Congreso Nacional

La reacción no se hizo esperar. En la red social Instagram la cuenta “justicia por Pablo Grillo” denunció censura y acusó a Villarruel y a la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), por la cancelación de la actividad.

Bullrich era la ministra de Seguridad cuando Grillo fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas de seguridad durante un enfrentamiento con manifestantes el 12 de marzo del año pasado. El cartucho impactó en la cabeza del fotógrafo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.