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Javier Milei y sus medidas, en vivo: ofensiva en Diputados para interpelar a Adorni y las tensiones internas de LLA

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El primer mandatario volvió a hacer alusión a la situación de su jefe de Gabinete
El primer mandatario volvió a hacer alusión a la situación de su jefe de Gabinete

Cancelan en el Senado un acto en el que iba a participar Pablo Grillo y denuncian censura

La vicepresidenta Victoria Villaruel decidió cancelar un evento que se iba a celebrar en el Salón Azul del Congreso y generó polémica, ya que los organizadores de la reunión denuncian censura para evitar la presencia del reportero gráfico Pablo Grillovíctima de la violencia policial en una manifestación contra el Gobierno.

La decisión de suspender el acto, que estaba convocado para este viernes, obedeció a motivos de seguridad. Según confiaron allegados a la vicepresidenta, las personas a cargo de la convocatoria se negaron a dar una lista de los participantes e invitados.

Adorni evitó confrontar con Bullrich pero no precisó cuándo presentará su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves por primera vez tras la declaración del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.

Pato es una fenómena… El spoileo es porque la gente sabía que la iba a presentar [a la declaración jurada] antes del vencimiento, que se extendió. Yo comenté que la iba a presentar, que no iba a esperar al vencimiento, me spoileó que la iba a presentar antes", sostuvo Adorni en el streaming oficialista Neura.

La Justicia incorporó el expediente de la herencia del padre de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe del expediente judicial relacionado con la herencia que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su padre, fallecido en 2002.

Los documentos de la sucesión del padre de Adorni determinaron que Jorge Eduardo Adorni le dejó al exfuncionario el 33% de un departamento en La Plata y una porción idéntica de un terreno en Daireaux como herencia.

Habla Adorni tras el reclamo de Bullrich, y mañana dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habla este jueves por la noche en una entrevista, tras la declaración esta semana del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.

Desde las 21, el jefe de Gabinete le da una entrevista al periodista oficialista Alejandro Fantino, en sus primeras expresiones también después de que el presidente Javier Milei lo volviera a ratificar anoche y asegurara que efectivamente presentará antes de lo previsto la declaración jurada para ahondar en sus explicaciones.

Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Manuel Adorni

Ante el revuelo que generaron las últimas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, un amplio sector de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el propósito de activar en comisión los proyectos para interpelar al funcionario en el recinto.

La sesión especial es motorizada por diputados de Provincias Unidas -encabezados por Esteban Paulón (Socialismo)-, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y de los bloques de izquierda. La bancada de Unión por la Patria no suscribió el pedido para no ser vista como la punta de lanza de la ofensiva, pero se descuenta que participará de la sesión por cuanto Germán Martínez, jefe del bloque, es autor de una de las cuatro iniciativas para interpelar a Adorni incluidas en el temario.

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