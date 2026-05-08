Javier Milei y sus medidas, en vivo: ofensiva en Diputados para interpelar a Adorni y las tensiones internas de LLA
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Cancelan en el Senado un acto en el que iba a participar Pablo Grillo y denuncian censura
La vicepresidenta Victoria Villaruel decidió cancelar un evento que se iba a celebrar en el Salón Azul del Congreso y generó polémica, ya que los organizadores de la reunión denuncian censura para evitar la presencia del reportero gráfico Pablo Grillo, víctima de la violencia policial en una manifestación contra el Gobierno.
La decisión de suspender el acto, que estaba convocado para este viernes, obedeció a motivos de seguridad. Según confiaron allegados a la vicepresidenta, las personas a cargo de la convocatoria se negaron a dar una lista de los participantes e invitados.
El control de ingreso, con número de documento y el registro del acceso, sobre la entrada de público de la calle Hipólito Yrigoyen es uno de los requisitos de seguridad de rigor que se exige para controlar el ingreso del público al Palacio Legislativo.
La reacción no se hizo esperar. En la red social Instagram la cuenta “justicia por Pablo Grillo” denunció censura y acusó a Villarruel y a la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), por la cancelación de la actividad.
Bullrich era la ministra de Seguridad cuando Grillo fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas de seguridad durante un enfrentamiento con manifestantes el 12 de marzo del año pasado. El cartucho impactó en la cabeza del fotógrafo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.
Adorni evitó confrontar con Bullrich pero no precisó cuándo presentará su declaración jurada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves por primera vez tras la declaración del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.
“Pato es una fenómena… El spoileo es porque la gente sabía que la iba a presentar [a la declaración jurada] antes del vencimiento, que se extendió. Yo comenté que la iba a presentar, que no iba a esperar al vencimiento, me spoileó que la iba a presentar antes", sostuvo Adorni en el streaming oficialista Neura.
“Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos, la conocí en el poder, antes la entrevistaba. No dijo nada… Está bien… Si lo tendría que haber dicho o no, se puede charlar”, comentó el jefe de Gabinete y exclamó, para matizar la presión de la senadora: “¡Cómo lo voy a tomar mal, internamente lo sabíamos todos!”.
La Justicia incorporó el expediente de la herencia del padre de Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe del expediente judicial relacionado con la herencia que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su padre, fallecido en 2002.
Los documentos de la sucesión del padre de Adorni determinaron que Jorge Eduardo Adorni le dejó al exfuncionario el 33% de un departamento en La Plata y una porción idéntica de un terreno en Daireaux como herencia.
“No hay dinero”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, en relación con los movimientos de dólares en efectivo que se conocieron en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. La existencia de la posible incorporación de bienes producto de la sucesión llegó a oídos de la fiscalía por los medios, que solicitó informes para ubicar ese trámite.
Habla Adorni tras el reclamo de Bullrich, y mañana dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habla este jueves por la noche en una entrevista, tras la declaración esta semana del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.
Desde las 21, el jefe de Gabinete le da una entrevista al periodista oficialista Alejandro Fantino, en sus primeras expresiones también después de que el presidente Javier Milei lo volviera a ratificar anoche y asegurara que efectivamente presentará antes de lo previsto la declaración jurada para ahondar en sus explicaciones.
Además de la entrevista de esta noche, desde el Gobierno confirmaron que mañana a las 13, antes de la reunión de Gabinete de las 14, Adorni dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada, aunque todavía se desconoce la modalidad y si va o no a aceptar preguntas de los acreditados.
Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Manuel Adorni
Ante el revuelo que generaron las últimas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, un amplio sector de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el propósito de activar en comisión los proyectos para interpelar al funcionario en el recinto.
La sesión especial es motorizada por diputados de Provincias Unidas -encabezados por Esteban Paulón (Socialismo)-, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y de los bloques de izquierda. La bancada de Unión por la Patria no suscribió el pedido para no ser vista como la punta de lanza de la ofensiva, pero se descuenta que participará de la sesión por cuanto Germán Martínez, jefe del bloque, es autor de una de las cuatro iniciativas para interpelar a Adorni incluidas en el temario.
Aunque ese jueves consiga el quorum en el recinto -el desafío más difícil a superar por los convocantes-, la oposición no podría votar in situ la interpelación de Adorni porque los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, necesitarían dos tercios de los votos para ser aprobados. Una mayoría inalcanzable para la oposición, pues el oficialismo y sus aliados tienen el tercio para bloquear cualquiera de sus ofensivas en el recinto.
Ante esta circunstancia, los opositores no tienen otra alternativa que conseguir primero los dictámenes de comisión para que luego sean eventualmente aprobados en el recinto con mayoría simple, un número más accesible para ellos.
Con ese objetivo en la mira convocaron a la sesión del jueves 14: para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento -ambas comandadas por el oficialismo- a que pongan en tratamiento los cuatro proyectos y emitan dictamen en un tiempo perentorio.
El camino no es sencillo y demanda sus tiempos. La oposición ya no ostenta el poder de fuego que tenía antes de las elecciones legislativas y el oficialismo, que tiene como aliados a Pro, UCR y un puñado de gobernadores, goza de una posición más robusta.
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