Los videos del fuerte cruce entre Leila Gianni y Juan Grabois tras una audiencia en Comodoro Py

El dirigente social Juan Grabois y la secretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, se cruzaron cara a cara en duros términos luego de una audiencia en Comodoro Py, en medio de la polémica que se desató por la retención de alimentos en galpones de Villa Martelli y Tucumán.

En un video que se difundió en redes sociales, se ve a ambos cruzándose con gritos e insultos, en una discusión que casi termina en violencia física en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002. “Dejá de usar el nombre de Dios en vano”, dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: “Estuviste con Alberto [Fernández], [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner]. La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta”. Y siguió: “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Kuka ladrona”. Tras ello, ella le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”. Le dijo además: “Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida. Tarado”.

La audiencia fue en la Cámara Federal. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano, cartera que conduce Sandra Pettovello, entregue un plan de distribución de alimentos y la mañana fue una verdadera batalla campal. Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

Luego del cruce, Grabois habló frente a la prensa. “Parte el alma ver una jovencita [Gianni] floja de cuerpo con una remera de león que va a provocar, tan coqueta diciendo que las mujeres son fantasmas y se roban la comida, que sino son estúpidas que van llevadas de las narices por hombres. Da asco”, aseveró el dirigente social. “La lucha que llevamos adelante tiene que ver con el derecho de comer, tendríamos que discutir mejoras y discutimos comer. Tantas mentiras han dicho que si no les crece la nariz como a Pinocho es porque Pinocho es un mito. Si no te hacen acordar a Cruella de Vil le pega en el palo”, agregó.

Esto pasó tras la audiencia. Grabois y Gianni se sacaron chispas

Asimismo, se refirió a las toneladas de comida que estuvieron retenidas en galpones. “No sabemos si son seis mil toneladas. ¿No será que se les pudrió la comida y la tiraron? ¿No será que están ocultando un delito? Me llama la atención que un empleado se robe tanta cosa sin que lo vean. No les tenemos miedo a ninguno de los leones o las leonesas que le sacan la comida a la gente. No tenemos miedo, vamos a responder. ¿Somos maleducados? ¿Por qué no se fijan en el Presidente que tienen?”, cerró.

