Grabois contó que es el abogado de tres “estafados” por el caso de la criptomoneda $LIBRA

El dirigente social Juan Grabois, también excandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) y acérrimo detractor de la gestión libertaria, contó que representa como abogado a tres personas que invirtieron en $LIBRA y que por eso este martes en Comodoro Py participará como parte acusadora del proceso penal que los tiene involucrados a los hermanos Milei.

“Como hace un año, hoy a las 10.30 toca volver a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en Comodoro Py para que nuestros representados Iván, Juan y Matías -tres ciudadanos argentinos estafados por Javier Milei, Karina Milei, funcionarios públicos y criptocriminales internacionales- puedan ejercer su derecho a participar como parte acusadora en el proceso penal”, adelantó Grabois en su cuenta de X.

Según planteó, la “calidad de víctimas” de sus tres clientes “está demostrada” debido a dos cuestiones. “1) A partir del registro de compra del token $LIBRA en sus wallets [billeteras]. 2) El registro de las transacciones en el contrato digital en el blockchain de Solana”, enumeró. Solana es la red donde operó la moneda que difundió el Presidente y que luego se cayó, movimiento que provocó que sus fondos quedaran en unas pocas manos que habrían tenido información privilegiada.

A mitad de febrero, Grabois había lanzado un formulario para que los damnificados que necesitaran patrocinio se contactaran con el equipo jurídico de su organización, para después iniciar una acción colectiva. Según pudo averiguar LA NACION, se presentaron querellas con aquellos que se anotaron y después se animaron a ir a la Justicia.

En tanto, este martes, el dirigente social ligado al kirchnerismo dijo que este tema de la criptomoneda es “complejo” y que la intención suya y de los tres afectados es aportar pruebas en la causa.

“En cualquier caso, no hay que saber mucho de tecnología para investigar una estafa a cielo abierto como esta. ¿No les sorprende que con la cantidad de pruebas, testimonios, revelaciones, acá no pasa nada? ¿ No es raro que el que tiene a cargo la investigación -el fiscal [Eduardo] Taiano- se tome 20 días desde que le cayó el expediente para secuestrar computadoras y celulares de ‘segundas líneas’ de la bandurria de Milei (Mauricio Novelli y Sergio Morales)? El derecho de quienes, estafados, perdieron plata en $LIBRA es más claro que el agua, ¿no les sorprende que el criptoestafador que dijo que estaba a disposición de la Justicia tenga tanto miedo a que nos presentemos como parte querellante?” , se preguntó, contra Milei, los organizadores locales de la criptomoneda y el fiscal que tiene a cargo la investigación luego de que la jueza María Servini la delegara en él.

Sin embargo, Grabois celebró que la Cámara de Apelaciones convocara “con celeridad” a una audiencia. “Esperamos poder defender a nuestros conciudadanos estafados y combatir con las armas del Derecho el escándalo jurídico e institucional que avergüenza a la Argentina. Todavía quedan algunos resortes de institucionalidad en el país… aprovechémoslos. Luchemos por la dignidad argentina. Luchemos por todos los oprimidos, excluidos y estafados por el Presidente”, enfatizó y prometió: “Vamos a recuperar la plata de Iván, Juan y Matías, y vamos a meter presos a Milei y a su banda”.

En tanto, esta mañana los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora. Fue hecha por el estudio Burwick Law, que representa a un grupo de inversores afectados.

