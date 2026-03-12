Los videos del momento en el que un diputado libertario fue agredido en Tucumán

El diputado libertario Federico Pelli, de Tucumán, fue agredido este miércoles en la localidad de La Madrid cuando brindaba asistencia a damnificados por las fuertes inundaciones que el distrito y gran parte de la provincia sufrieron. Tras el violento episodio comenzaron a viralizarse en redes sociales videos que documentaron la secuencia, desde el inicio de la discusión hasta el momento en el que el legislador es trasladado al hospital.

Según se puede ver en la primera grabación que trascendió, el diputado estaba transitando por una de las rutas afectadas cuando una persona se impuso y le prohibió avanzar. En ese momento, el hombre le dio un empujón al legislador y, acto seguido, le pegó un cabezazo que lo lesionó.

El diputado tucumano de La Libertad Avanza recibió un cabezazo

Pelli quedó herido, mientras otras personas que estaban con él separaron al agresor. “¿Que te pasa, enfermo? ¿Estás loco?“, le gritaron, mientras otro grupo asistía al parlamentario, que quedó tendido sobre el asfalto con el rostro ensangrentado. Allí apareció un efectivo de la policía que intervino y los allegados al diputado expresaron: ”Asesino. Ponele ya las esposas. Te voy a matar".

Más tarde comenzó a circular en redes sociales otra grabación, en la que se lo ve a Darío Monteros, ministro del Interior de Tucumán, luego de que el oficialismo vinculara al agresor con al funcionario provincial. En el video, la diputada Soledad Molinuevo se le acercó para preguntarle si estaba enterado de la agresión y el funcionario respondió que no sabía. “Le comento: una persona que trabaja para usted le reventó la cabeza al diputado Pelli por venir a ayudar”, le reclamó.

Un diputado libertario sufrió un violento ataque en Tucumán

Luego, Monteros hizo una publicación en sus redes sociales en las que repudió la agresión y se solidarizó con el diputado libertario. “La violencia nunca puede ser el camino en democracia. Hoy, Tucumán atraviesa una situación muy difícil por las inundaciones y lo que necesita nuestra gente es presencia, trabajo y solidaridad“, marcó.

Asimismo, otro video mostró el momento en el que Pelli fue trasladado en camilla a una clínica privada en San Miguel de Tucumán tras la agresión. En la grabación se lo ve inmóvil, con una cinta en el rostro para cubrir la herida y en un estado de lesión muy agravado.

Desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA) difundieron un comunicado en el que condenaron la embestida contra el legislador, mientras que fuentes del oficialismo identificaron al agresor con un puntero político que respondería al ministro del Interior de Tucumán.

“El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que participaba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia“, señalaron.

En diálogo con LN+, Molinuevo, que estaba en la escena del ataque, dijo que Monteros “estaba 20 metros más adelante en una carpa”. “Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado, el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán.