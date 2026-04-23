Apareció un caracol gigante y peligroso en Tucumán: qué dijo el Senasa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió el aviso de la Fundación Miguel Lillo de la provincia de Tucumán sobre la aparición de un caracol gigante africano, más conocido técnicamente como Lissachatina fulica,

Según los reportes informados por el sitio Argentina.gob.ar, el molusco apareció en un domicilio del barrio Ciudadela de la zona sur de la ciudad de San Miguel, capital de la provincia de Tucumán.

Un caracol africano apareció en Tucumán y encendió las alarmas

Para más detalles, Senasa, en sus redes sociales, explicó sobre este tipo de caracol: “Es considerado como uno de los caracoles terrestres más perjudiciales en el mundo. Presenta un gran potencial de dispersión, una elevada tasa reproductiva y ausencia de enemigos naturales que lo controlen”.

“En caso de ser necesario, tomar los caracoles con guantes impermeables, colocarlos en una bolsa, aplastarlos y enterrarlos. Los guantes también deben ser enterrados o quemados”, aconsejó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Esta especie se distingue por tener en su fisonomía un borde filoso del lado izquierdo que puede provocar severos daños en la salud de quien lo toque. Además, el caracol es intermediario de parásitos que causan enfermedades intestinales graves; por ende, es apuntado como un peligro para la población.

Las características del caracol africano

Este molusco terrestre puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo y diez de ancho, por lo que su presencia se hace visible. Su color es castaño o marrón, con bandas longitudinales claras y oscuras; a su vez, el caparazón es filoso y perceptible al tacto.

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