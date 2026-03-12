La reacción de una legisladora en el Concejo Deliberante de José C. Paz tras una interrupción: “¿Tu mamá está presa?"

El Concejo Deliberante de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, fue escenario de una tensa disputa entre dos legisladoras. En medio de una jornada, la concejala Lorena Ramírez, de Fuerza Patria, interrumpió a la libertaria María Amoroso cuando tenía la palabra y se desencadenó un intercambio que terminó con declaraciones personales cruzadas.

“No tenemos cloacas. Las vienen prometiendo desde 1999, cuando tenía nueve años, y ahora tengo 35. Y hablan de que se hizo algo”, estaba expresando Amoroso durante su discurso, cuando Ramírez habló por encima de ella. El presidente del Concejo intervino para calmar las tensiones y que la libertaria continúe con la palabra, sin embargo, la discusión escalo.

En ese momento, Amoroso redobló la apuesta y apuntó contra Ramírez con un comentario personal: “¿Me vas a dejar hablar? ¿Tu mamá está presa, no? Vos no podés hablar. Ubicate con tu familia. Levante la mano quien no tiene un delincuente en la familia. Que no me interrumpa".

Si bien el presidente volvió a tomar la palabra para pedir que la concejala se dirija a la presidencia, Ramírez se levantó de su asiento y se acercó a Amoroso para cuestionar sus declaraciones: “Cerrá el ort... Lavate la boca antes de hablar de mi vieja”.

“No me ataques entonces”, retrucó la libertaria, a lo que la concejala de Fuerza Patria respondió: "Te voy a atacar las veces que quiera”.

Tras el entredicho, Amoroso compartió en sus redes sociales un recorte sobre el episodio y volvió a apuntar contra Ramírez: “Se puso a agredirme por lo bajo. Le hice una pregunta y empezó a insultarme. Si se piensan que me van a agredir y no me voy a defender, están completamente equivocados. Quieren respeto, den respeto. Viva la libertad, carajo”.

La concejala libertaria ya había sido protagonista de otro fuerte intercambio meses atrás, cuando se cruzó con Mariela Roldán, de Fuerza Patria. En esa ocasión, cuando se produjo la asunción de nuevos parlamentarios, Amoroso comenzó a realizar gestos contra su par cuando estaba dando un discurso y se formó una disputa.