Los vínculos con el poder de los novios de la boda polémica y la desmentida de Martín Menem

CÓRDOBA.- El casamiento de Nicole Pocoví y Federico Maran celebrado en la Quebrada de las Conchas (Cafayate, Salta) está bajo investigación judicial al detectarse supuestas irregularidades en los permisos para utilizar un área protegida. A medida que fueron trascendiendo los detalles de la polémica boda, también comenzó a salir a la luz la red de contactos que la pareja tiene con diferentes figuras del poder.

La novia es hija de Marcelo Adolfo Pocovi, padre del hijo menor de Zulemita Menem. Esa relación terminó muy mal.

En 2014, Zulemita Menem dijo “pensé encontrar la paz, contención y un buen compañero, pero me equivoqué muchísimo; ahora me doy cuenta de que estuve con un psicópata y la verdad es que me da miedo".

Zulemita Menem en su agencia Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sobre el padre de la novia, Zulemita Menem dijo que en una entrevista con su psicóloga “ella se quedó sorprendida al escucharlo y me advirtió que tenía una patología”.

Otros familiares de la familia Menem negaron su participación en la fiesta. “Nunca estuve ni yo ni Lule”, respondió a LA NACION el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Es que varios medios regionales habían dejado trascener que el diputado y su primo Eduardo Lule Menem, subsecretario de Karina Milei, habían estado invitados a la boda. La información fue desmentida.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem Hernan Zenteno - La Nacion

Kevin Pocovi, uno de los hermanos de la novia e hijo de Marcelo, aparece vinculado a Inversora Eslava SA, empresa con la que el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en la calle Reconquista 46 de Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024, según surge de un expediente de la Inspección General de Justicia.

Polémica por un casamiento en la Quebrada de las Conchas

Esas oficinas habían sido utilizadas por La Libertad Avanza (LLA) para hacer campaña en reiteradas oportunidades.

Tiene un vínculo con Salta ya que el 24 de setiembre de 2024 constituyó una sociedad por acciones simplificada denominada AFC Services con sede en la calle 12 de Octubre 546 de la ciudad de Salta. Lo hizo en sociedad Mariana Yamile Elias Hanse (domiciliada en Villa San Lorenzo de esa provincia).

La sociedad tiene varios objetos enunciados desde la compraventa, fabricación, provisión y/o alquiler de equipos o elementos de protección personal, ropa, calzado y vestimenta casual o de trabajo, hasta la construcción y la actividad inmobiliaria.

Otro hermano de la novia, Alan Pocovi, está investigado en la “causa Andis”. El fiscal federal Franco Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Miguel Angel Calvete y “otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos” y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.

Kevin Pocovi en Mar-a-Lago

En la “causa Andis” se investiga como las licitaciones del llamado programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) eran direccionadas a empresas como Génesis S.A. y Profarma S.A, que se repartían contratos millonarios de insumos para personas con discapacidad.

El novio, Federico Maran, tiene un perfil más bajo y es socio de la concesionara Auto Milano.

Auto Milano

La causa judicial

El casamiento en Quebrada de las Conchas, un área protegida por la Ley Provincial 6806, finalizó el 23 de marzo aunque comenzó el viernes 20. Los novios incluso crearon un sitio web para contar a los invitados sobre el “Cafayate Fantasy”. El secret location al que se referían en ese relato era, precisamente, la Quebrada de las Conchas.

Fuentes de la zona indicaron a este diario que en las horas previas hubo corte del ingreso a la reserva, que había policías en el control para que ingresaran los camiones. “Todo vino de la capital, de la ciudad de Salta”, precisó un vecino.

El casamiento en la Quebrada de las Conchas Noticias NOA

Cuando comenzó la polémica -al difundirse las fotos- el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, afirmó que era un “documento apócrifo" la supuesta autorización para hacer la fiesta en el lugar.

“Se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se efectuó la denuncia correspondiente, a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia", señala el comunicado que advierte que las autorizaciones ambientales “sólo tienen validez cuando son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico”.

El casamiento en la Quebrada de las Conchas Informate Salta

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, es la que lleva adelante la investigación por la realización de la boda, presuntamente con una autorización falsa. En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional tomó intervención por la posible realización del evento sin cumplir con la autorización administrativa exigida.

Con colaboración de LN Data.