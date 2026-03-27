Los vuelos de Adorni: operativo en la TV Pública por la causa que investiga al jefe de Gabinete

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza un operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei, Manuel Adorni.

Los procedimientos apuntan a conseguir documentos del periodista amigo de Adorni Marcelo Grandio, quien tiene un contrato con la señal estatal y es presuntamente quien pagó el vuelo de regreso del funcionario libertario desde Punta del Este junto a su familia.

La acción de la PSA tiene lugar horas después de que el piloto al que le facturaron el vuelo en el que Adorni volvió a Buenos Aires, Agustín Issin Hansen, declarara como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde dijo que la reserva y el vuelo fueron pagados por Grandio.

También se da luego de que por la noche del jueves efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

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