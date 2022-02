Luana Volnovich habló sobre sus vacaciones en el Caribe: “Fui con unos pasajes que se me iban a vencer”

En la segunda semana de enero, la titular del PAMI, la camporista Luana Volnovich, se vio envuelta en una polémica cuando trascendió una foto de ella y su segundo en el organismo, Martín Rodríguez, en un bar del Caribe mexicano. A más de un mes de ese hecho, dio las explicaciones del destino elegido: “Fui con unos pasajes que se me iban a vencer”.

En enero, tras la difusión de esas imágenes en las redes sociales por parte de un argentino que la reconoció, se especuló con que Alberto Fernández estudiaba desplazar a la funcionaria o a su segundo por haber hecho oídos sordos a la recomendación presidencial de que todos los funcionarios descansaran en el país.

“Se dijo que no le había pedido permiso al Presidente, claro que lo hablé con él y él lo sabía”, explicó hoy Volnovich en diálogo con Futuro Rock FM. “Fueron los primeros 10 días que me tomé después de dos años de trabajo intensivo en la obra social de jubilados más grande de Latinoamérica y más grande del mundo. Es un desafío muy grande y mis primeros días [de descanso] fueron muy necesarios”, dijo.

“Entiendo que hubo dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino, que en realidad tiene que ver con cuestiones que no dije porque usé unos pasajes que se me iban a vencer, cosas que le pasan a personas que viven de su sueldo”, detalló.

“Pero yo igual entiendo y lo acepto porque se me exige más por el rol que tengo ahora; acepto las dudas genuinas”, afirmó. No obstante, señaló que hubo acusaciones no legítimas y que sintió que fue “un ataque de 12 tapas de diarios” en los que se hablaba, dijo, de “mentiras absolutas”.

El presidente Alberto Fernández encabeza junto a Luana Volnovich el anuncio del plan “La libertad de elegir”. Ignacio Sanchez

Tras ello apuntó: “Se dijo que me fui en un avión privado de la provincia de Chaco, que me fui en rebeldía con el Presidente, se dijo que hice acefalía en el PAMI y que mi papá ganaba 350 mil pesos y otras barbaridades. Lo que es un ataque a mi vida personal, que es más fácil porque soy mujer, eso lo tengo claro (...) Fue muy difícil desde lo personal”.

Por otra parte, aseguró que su relación con el Presidente es muy buena. “El otro día habló tan bien de nuestra gestión”, dijo sobre el momento en el que se anunció “La libertad de elegir”, el programa por el cual los jubilados podrán indicar qué profesional de la salud quieren que los trate.