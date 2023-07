Luciano Laspina respondió a la acusación de Massa sobre el boicot al acuerdo con el FMI

escuchar

El economista Luciano Laspina del Pro le respondió esta tarde al ministro Sergio Massa, tras la acusación sobre un presunto boicot opositor al acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario. “Nosotros hemos tenido una actitud muy prudente con este Gobierno y lo único que hemos recibido a cambio son acusaciones falsas”, dijo, en diálogo con LN+.

Laspina, que trabaja en el equipo de campaña de Patricia Bullrich, afirmó que la denuncia de Massa es “inverificable como todo lo que dice” y advirtió que si la Argentina tiene problemas con el organismo de crédito internacional es por culpa de este Gobierno.

“A veces recibo llamadas de periodistas que me dicen que hablamos con el Gobierno y ahora Massa dice esto”, afirmó.

“Massa nos miente en la cara”, denunció Laspina. Y tras ello agregó: “Ya lo han hecho varias veces. Mintió Massa ya con el gasoducto, diciendo que el Fondo no quería el gasoducto, y el Fondo lo había puesto como prioridad”.

A lo largo de la entrevista, Laspina consideró “cada vez más dificil” un acuerdo con el FMI. “Porque el Fondo ha hecho un gran esfuerzo para que la Argentina no entre en un default porque es muy difícil salir”, argumentó el economista.

“Ahora creo que el FMI está llegando a un límite, porque se han incumplido todas las metas, porque Massa está financiando su campaña, lanzando un plan platita”, sostuvo Laspina. “Obviamente el Fondo Monetario ve que hay una bomba que le va a explotar a todos los argentinos, con pérdida de reservas, emisión de pesos. El Fondo lo ve. Eso lo perjudicó a Massa en la negociación”, destacó el economista.

“Macri era candidato pero hizo un ajuste griego para cumplir con el fondo monetario y sacrificó una elección con ese ajuste”, señaló Laspina. “Perdió las elecciones por cumplir el acuerdo con el Fondo. Es muy distinto lo que pasa ahora”, consideró.

“El Fondo lo está acompañando hasta la puerta del cementerio, pero no quiere entrar”, apuntó Laspina. Asimismo, el economista se refirió al acuerdo del ministro de Economía con China y advirtió: “No sé cuales fueron las condiciones para prestarle los yuanes pero creo que China espera que se le pague la deuda. Massa siempre estira para adelante, es como una estafa piramidal caminando”.

La denuncia de Massa

Las declaraciones de Laspina se dan luego de que Sergio Massa denunciara hoy que economistas de la oposición trataron de boicotear el desembolso a la Argentina, durante un acto en el partido bonaerense de San Martín.

“Hoy un funcionario del Fondo, en un Zoom que compartimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: ‘No les den nada, pídanle todo, la Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo’. ‘Esto tiene que estallar’, le llegó a decir uno. Y me decía, sorprendido, ‘qué poco patriotas tus colegas de la oposición’. Con una mirada de sorpresa frente a la idea de que, por una elección, están dispuestos a que la gente la pase mal”, relató el dirigente.

A lo largo del acto, el ministro también apuntó duramente contra el expresidenta Mauricio Macri, a quien responsabilizó de parar el 70% de las obras públicas como parte del ajuste fiscal comprometido, luego de acordar con el FMI.

“Macri fue al Fondo, tomó los 44 mil millones de dólares, le pagó a todos los bonistas que querían salir de la Argentina después de cobrar altas tasas de interés y resignó, en nombre del orden fiscal, la salud pública. Trajo al Fondo y condenó a la Argentina a discutir cada 3 meses sus programas”, denunció Massa.

