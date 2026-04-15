La revista Time eligió al argentino Rafael Grossi como una de las personas más influyentes del mundo en 2026

La revista estadounidense Time eligió al director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, como una de las 100 personas más influyentes de este 2026.

“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, introduce Time al presentar a Grossi.

Y continúa: “Tras la toma de la planta atómica de Zaporiyia por las tropas rusas en Ucrania , ambas partes facilitaron el acceso a un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi para evaluar los daños y ayudar a mantener refrigerado el núcleo. Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que el consejo del organismo declarara que Teherán estaba violando el tratado de no proliferación nuclear”.

El director general del Organismo Internacional (Kim Hong-Ji/Pool Foto via AP) KIM HONG-JI - Pool Reuters

Grossi es uno de los principales candidatos a secretario general de las Naciones Unidas. “Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, afirma el director de la OIEA.

La revista Time sobre Rafael Grossi

El argentino se postuló para ser el sucesor del portugués António Guterres, de salida después de dos mandatos, y ya anticipó que, de ser electo, pretende realizar cambios profundos en el organismo multilateral más importante del mundo que atraviesa un período de crisis y falta de legitimidad.

Experiencia

Al frente del OIEA, la agencia especializada del organismo internacional para tratar el uso seguro y pacífico de la tecnología nuclear, Grossi intervino como mediador para evitar el colapso de una planta de energía nuclear que quedó atrapada en el fuego cruzado de la guerra en Ucrania –algo en lo que, por ahora, fue exitoso– y se vio involucrado en un conflicto entre Irán, por un lado, e Israel y Estados Unidos por el otro, algo que le valió una amenaza de muerte y una custodia permanente.

En ambos casos Grossi recibió elogios por su labor diplomática navegando el difícil río de las negociaciones con líderes extremistas y mandatarios globales.

En 2022, el diplomático argentino lideró la expedición que se adentró en una zona de guerra activa para inspeccionar la central nuclear ucraniana de Zaporiyia –la mayor de Europa– , que quedó bajo el control ruso y el fuego cruzado de la guerra.

Grossi, a cargo del OIEA desde 2019, fue personalmente a medir los desafíos de la misión que pretendía establecer los mecanismos de seguridad necesarios para impedir una catástrofe nuclear.

En esta imagen proporcionada por la oficina de prensa del OIEA; el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, de pie en una calle junto a un vehículo camino de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, el miércoles 29 de marzo de 2023. (Oficina de prensa del OIEA via AP) IAEA Press Office - International Atomic Energy Agency

El diplomático se reunió entonces con ambas partes en conflicto, tanto con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, y consiguió el establecimiento de un régimen de vigilancia permanente por parte de su agencia y una cierta disuasión de atacar o militarizar la zona más próxima a la planta.

El año pasado, Israel y Estados Unidos bombardearon múltiples instalaciones nucleares iraníes, lo que se conoció como la “guerra de los 12 días”, y por la cual el régimen iraní hizo personalmente responsable al argentino.

“Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”, dijo entonces el jefe de Seguridad iraní, Ali Larijani, cercano al ayatollah Ali Khamenei (ambos fallecidos este año durante la guerra contra Irán). Los líderes iraníes culparon a las declaraciones de Grossi sobre el estado de su programa nuclear de provocar la ofensiva de Israel, a la que se sumó Estados Unidos horas después.

A pesar de las amenazas, en agosto Grossi logró negociar que Irán volviera a permitir la entrada de inspectores de la OIEA, lo que ha sido considerado un triunfo de su gestión al mando de la agencia y otra credencial de sus capacidades diplomáticas.