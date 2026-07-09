Luego del acto en Tucumán, Milei participa esta mañana del Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana

Cuarenta y cinco días atrás, y con todos los flashes apuntando al entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana para participar del tedeum del 25 de mayo. Hoy, ya sin Adorni en el elenco oficial, el Presidente volverá al mismo sitio sagrado para el catolicismo, luego de la conmemoración del Día de la Independencia en Tucumán y en otro gesto de acercamiento a la Iglesia, en la previa del probable viaje del Papa León XIV a nuestro país.

El plan del Presidente para este año guarda semejanzas con el del 9 de julio de 2024, cuando también encabezó los homenajes a los héroes de la independencia en la casa histórica de Tucumán y volvió de madrugada. Esta vez, para estar en el comienzo del Tedeum, previsto para las 11, al que irá acompañado por su gabinete.

Javier Milei, anoche, en Tucumán DIEGO ARAOZ - La Gaceta de Tucumán

Con pocas horas de sueño –el avión que lo trasladaba aterrizó a las 2.34 en el aeroparque metropolitano- Milei no tendrá, como hace dos años, una foto compartida con la presidenta Victoria Villarruel, ignorada en este y en cada acto oficial por Milei y sus ministros. Villarruel, que participó del acto frente a la Casa Histórica, se quedó en Tucumán para los actos que encabezará hoy allí el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Fue un discurso muy político”, afirmó la vicepresidenta anoche, sobre las palabras del Presidente, que en poco más de veinte minutos elogió su gestión, criticó a la oposición por “cortoplacista” y afirmó: “Hoy el mundo nos respalda, porque vieron de lo que fue capaz la Nación argentina; hoy el mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro”.

El año pasado, en plena pelea con los gobernadores por los fondos coparticipables –decía por ese entonces que los mandatarios eran “parte del problema”-, Milei decidió no viajar a Tucumán.

Ayer por la noche, el Gobierno obtuvo una foto que marca el buen estado del vínculo con los gobernadores, con 13 posando junto a él y sus ministros, en plena negociación por la reforma electoral y otros proyectos que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso.

Jorge Macri encabeza el acto de izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo con la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzio, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg

En relación con la Iglesia, el Gobierno decidió no contestar las palabras de monseñor Jorge García Cuerva, quien en su homilía del 25 de mayo, y aún sin dar nombres propios, hizo duras críticas a la situación social y el estilo del Gobierno, criticó el “individualismo cruel” y a quienes “arengan la divisón y la polarización”, y pidió “fomentar la cultura del encuentro”. Más allá de las críticas que algunos legisladores libertarios hicieron a García Cuerva –el diputado Alberto Benegas Lynch (h) lo acusó de “militar con sotana”-, la Casa Rosada prefirió preservar el vínculo, mientras aguarda la confirmación oficial del viaje de León XIV, previsto para noviembre como parte de una gira que traerá al Sumo Pontífice a Perú, su patria adoptiva durante veinte años, y Uruguay. En el oficialismo aguardan con inquietud el contenido de la homilía que García Cuerva hará en el Tedeum, organizado el martes antes del partido del seleccionado nacional contra Egipto, entre autoridades nacionales y el padre Alejandro Russo, a cargo de la Catedral Metropolitana.

Jorge Macri iza la bandera en la Plaza de Mayo; a su lado, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg

Milei se encontrará en la Catedral Metropolitana con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien también estuvo en Tucumán, y encabezó el izamiento de la bandera nacional, a las 9, en la Plaza de Mayo. A diferencia del tedeum del 25 de mayo del año pasado, cuando Milei desairó a Macri y no lo saludó al ingreso a la Catedral, el vínculo entre la Nación y la Ciudad ha mejorado de modo notable, en medio de rumores sobre un posible acuerdo electoral para el año próximo en territorio porteño.