Con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno -a través de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- presentó esta tarde el ordenamiento procesal que introduce el sistema acusatorio en la justicia federal. Se trata de un proyecto que data de 2018, ya vigente en Salta y Jujuy y que el Poder Ejecutivo resolvió implementar desde el lunes pasado en Rosario, acuciada por una ola de violencia vinculada al narcotráfico. Sin embargo, debió dar marcha atrás y reprogramarlo para el próximo 6 de mayo.

La puesta en marcha del sistema acusatorio en todo el país es una deuda del universo judicial desde hace casi cinco años y requiere de nombramientos de jueces, tecnología, oficinas, estructuras y designaciones de funcionarios que aún no están disponibles.

“Hoy creo que se dio un momento histórico en la justicia, que es el lanzamiento del programa para implementar en todo el país, hasta ahora existe nada más que en Salta y Jujuy, el ordenamiento procesal federal”, dijo Cúneo Libarona en el comienzo de la presentación.

“Es decir, que en todo el país rija el sistema acusatorio, que consiste en un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales” , completó el ministro de Justicia.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia llega a la Casa Rosada Fabián Marelli - LA NACION

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tras participar del encuentro previo a la conferencia de prensa apoyó la iniciativa: “Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso . Estamos asumiendo el compromiso militante. Estuvimos la semana pasada en Rosario y estaremos la semana siguiente para monitorear. Estamos en comunicación permanente con el ministro de Justicia, con la Defensoría y la Procuración”, dijo Rosatti.

“No seremos resistentes de ninguna manera a este cambio, por que pensamos que este cambio es benéfico para todos, fundamentalmente para los justiciables” , remarcó el titular de la Corte al exhibir un fuerte compromiso del máximo tribunal. Ya se había mostrado así en oportunidades anteriores en referencia a la lucha contra el narcotráfico. “(Estamos) todos comprometidos para llevar adelante esta iniciativa que estuvo largamente demorada”, detalló el santafesino.

Por su parte, Cúneo Libarona aseguró que “este sistema se encuentra probado en los hechos en las provincias del norte, como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz, de oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo. Es mucho más rápido , evitamos algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”, amplió.

El titular de la cartera de Justicia aseguró que cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, y de la Procuración General. “Nos tomamos la mano todos para, en forma común, en forma participativa, en forma coordinada, cada uno desde su rol con el Consejo de la Magistratura, incluso los colegios de abogados, poder llevar adelante una transformación absoluta de la justicia”, dijo.

Cúneo Libarona habló en la Casa Rosada tras encabezar la “Primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que también participó su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

Del encuentro participaron Rosatti; el procurador general interino, Eduardo Casal; y la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez. Además de ellos, entre otros, estuvieron el miembro de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio.

El ministro Cúneo Libarona en la conferencia de prensa

El encuentro marcó un cambio con lo que había sucedido previamente, cuando hace unos días, en medio de la crisis por la situación de Rosario, el Ministerio de Justicia anunció que pondría el sistema acusatorio en marcha en la provincia, pero sin haber planificado ni coordinado, ni anticipado, el anuncio con ninguna de esos organismos . Incluso tras el anuncio, el procurador Casal le reclamó al ministro Cúneo Libarona al menos tres meses de prórroga. Ahora le dieron la razón.

Frase polémica

Cúneo Libarona también dijo que planea viajar en el futuro cercano a la ciudad santafesina, pero aclaró que no diría cuándo: “No digo el día, a ver si me están esperando los tiros” , sostuvo. Allá, aseguró, se van a instalar con arquitectos y otros profesionales, para “estudiar su problemática”, completó.

En la conferencia de prensa Cúneo Libarona habló de las ventajas del sistema acusatorio, que ya se implementa en Salta y Jujuy, donde su implementación requirió de varios meses y la construcción de dos edificios, además de adecuar la tecnología y crear nuevos cargos.

El funcionario también abordó el tema de las faltas de designaciones en la justicia, uno de los problemas del área. ”Tenemos un 33% de jueces vacantes, juzgados vacantes, fiscales vacantes, defensores vacantes, y eso atenta contra el sistema y la eficacia, pero yo no puedo quedarme esperando o que se llenen las vacantes para establecer la ley o cumplir la ley, ni tampoco me puedo quedar esperando a la mejora económica que el día de mañana me den mucha plata del presupuesto para establecerlo, yo no me voy a detener, vamos a seguir con lo que hay”, dijo Cúneo Libarona, quien apuntó a darle celeridad al tema para suplir esas faltas desde el Consejo de la Magistratura.

En cuanto a los fondos, otro de los requerimientos de la implementación, Cúneo Libarona dijo que lo habló con el presidente Javier Milei. “Voy a tratar de no tocar los fondos que tan bien cuida el ministro (de Economía, Luis) Caputo o (el titular del Central) Santiago Bausili. Me van a ayudar, tengo su compromiso, pero voy a tratar de usar los propios, yo soy buenísimo en materia de administración. Entonces, estoy logrando con ayuda de gente muy inteligente, tratar de nunca tener deudas, nunca tratar de emitir, con fondos genuinos, como dije, desde decomisos, préstamos, y demás créditos internacionales”, afirmó.

El ministro de Justicia agregó que tiene “mucho apoyo del mundo internacional, de los embajadores, que confían en mí, confían en este sistema. Entonces, yo voy a, no sé si hacer una colecta, pero a cada santo una vela, le voy a pedir para que tengamos los medios aptos para que en cada provincia se pueda implementar con eficacia este sistema. Empecé con cero y hoy estoy bastante arriba, ¿eh?” .