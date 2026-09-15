Luis Barrionuevo dijo que invirtió en Milei, pero que ahora la situación es “malísima” y no lo quiere ver más

Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo que invirtió en 2023 en el entonces candidato a la presidencia Javier Milei, pero criticó la gestión y aseguró que no lo quiere “ver más”. Además, marcó una fuerte distancia con el kirchnerismo y lanzó: “Cristina [Kirchner] y [Sergio] Massa no existen”.

En diálogo con Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Barrionuevo dijo que invirtió en la candidatura de Milei por su interés en que no gane el kirchnerismo. “Nos hicimos cargo de 10 provincias logísticamente. A mí me interesaba que no gane Massa, me interesaba que no gane el kirchnerismo”, indicó. Sin embargo, luego explicó las razones de su distanciamiento. “Tuve una reunión con Javier de dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más, me alcanzó para analizar lo que es. Vi un personaje. Una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente”, expresó.

A su vez, sostuvo que le pidió a Milei que “hable con todos” los sectores. “No puede decir que no acompañamos, porque tampoco te podés hacer cargo de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo, estamos en una situación malísima”, insistió.

Fue así que criticó también al kirchnerismo: “Massa no existe. Acá hay elementos que no existen. El kirchnerismo tampoco existe. Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina [que cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad] y la otra es [el expresidente Mauricio] Macri”.

Respecto a las elecciones presidenciales del 2027, Barrionuevo manifestó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que mantiene una interna con la rama más dura del kirchnerismo, La Cámpora, por las candidaturas de cara al año próximo. “Kicillof es el único candidato. Cómo le están pegando. ¿Qué va a hacer el gobernador si dos delincuentes, o tres, o una banda matan a alguien? ¿La culpa la tiene el gobernador? No. ¿O te olvidás de la maldita policía?“, preguntó.

Al ser consultado sobre la situación económica actual, sobre todo en relación a los rubros que nuclea su sindicato, el gremialista sumó: “Desde mediados del año pasado a agosto [de este año] hay 5000 establecimientos gastronómicos cerrados. ¿Sabés cuánto significa? 82.000 puestos de trabajo. Y en salud estamos gastando más. Entonces, vos no tenés trabajo, no hay reactivación, y la recaudación me cayó 35%“, enumeró.

Luis Barrionuevo Mauro V. Rizzi

Fue así que mencionó la crisis en salud, en particular, en las obras sociales. “Hoy el Gobierno, no sé si es como los chicos, son inconscientes o se hacen los boludos, pero el sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90. En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata del sindicato para ponerla en la obra social. El negocio que hay de los laboratorios, las droguerías, es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud", advirtió.

Hacia el final de la entrevista, el sindicalista anunció su candidatura a senador nacional por Catamarca, su provincia natal y dio sus razones. “No le voy a permitir a los Saadi que vuelvan, cuando yo los combatí”, expresó. Y es que el actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no irá por la reelección y respaldará la candidatura del intendente de la capital, Gustavo Saadi, cuyo difunto hermano (Ramón) fue gobernador de la provincia.