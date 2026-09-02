Luis Barrionuevo disertó ante estudiantes de la UCA y dejó un mensaje sobre la alternancia en el poder

Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), disertó ayer ante estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA) y dejó un contradictorio mensaje sobre la necesidad de recambio y alternancia en los liderazgos.

“Los vi pasar desde el balcón de mi oficina; ellos pasan y yo sigo conduciendo mi organización”, señaló entre risas, al referirse a la clase política. Pero luego, a modo de cierre, dijo que la “formación y la renovación generacional es necesaria”, según se precisó en un comunicado de prensa tras su visita a la sede universitaria.

Barrionuevo tiene 84 años y sigue al frente de su gremio. Tiene en curso una pulseada judicial con su excuñado Dante Camaño por presuntas irregularidades en los últimos comicios. Sin un cargo actual en la CGT, el jefe de los gastronómicos conserva su influencia en la central obrera a través de algunos dirigentes que aún le responden.

Durante la charla con los estudiantes, el experimentado dirigente sindical no esquivó las críticas a la gestión de Javier Milei, a quien impulsó en la campaña electoral de 2023. Dijo que la Argentina necesita “un nuevo liderazgo capaz de generar esperanza y adhesión en la sociedad”, y elogió la aparición de Carlos Saúl Menem, a fines de los 80.

Barrionuevo tiene 84 años y está a cargo del gremio de los gastronómicos y hoteleros desde 1979 Mauro V. Rizzi

Recordó que durante el gobierno del riojano ocupó el Instituto Nacional de Obras Sociales, que luego fue absorbido por la Superintendencia de Servicios de la Salud. Abundó sobre la crisis que atraviesan actualmente las obras sociales sindicales, muchas de ellas con pasivos millonarios y apelando a la recaudación del gremio para mantenerlas en funcionamiento.

Barrionuevo fue invitado ayer a participar como expositor de la Diplomatura en Liderazgo Humanista de la UCA, en el Campus de Puerto Madero. Participaron también el Dr. Emilio Pintos, director académico de la Diplomatura; Josefina Muñoz y Francisco Monetta, coordinadores de la propuesta; Argentino “Tito” Geneiro, secretario de Capacitación y Formación Profesional de UTHGRA Central y la CGT; Sandra Barrionuevo, secretaria de Asistencia Social de UTHGRA, y Laura Sasprizza, secretaria de Prensa y Propaganda, entre otros invitados.

Barrionuevo no reaparecía en público desde el 15 de mayo de este año, cuando encabezó en Mar del Plata un congreso de su organización. “No hay reelección para Milei (Javier), no tiene ninguna chance porque ha fracasado”, sentenció ese día el gastronómico, exaliado del libertario en las elecciones primarias de 2023. Definió al jefe del Estado como “un maleducado” y se despachó a su estilo: “Hoy no hay gobierno, no tenemos gobierno”.