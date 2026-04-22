Luis Brandoni: su participación en El encargado y la segunda temporada de Nada, su gran despedida de la pantalla

En la madrugada del lunes, la Argentina perdió a uno de sus grandes exponentes culturales: a los 86 años murió Luis Brandoni. Con una extensa carrera en cine, televisión y teatro, el célebre actor dejó un importante legado a través de sus obras. Hoy, los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat confirmaron que habrá más: pronto se lo podrá ver en pantalla en la nueva temporada de Nada, además de una participación en El encargado.

Mariano Cohn y Gaston Duprat DIEGO SPIVACOW / AFV

Cohn y Duprat trabajaron con Brandoni en una gran cantidad de proyectos en la última década, y con el paso de los años se hicieron amigos. En una extensa columna “In memoriam” que escribieron a cuatro manos y publicaron en el diario español El País, recordaron con afecto la figura del actor y confirmaron sus trabajos póstumos.

Primero, la dupla de directores recordó cómo surgió la idea de que Brandoni tuviera un pequeño papel en El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella. “Cuando estábamos escribiendo las series Nada y El encargado, hablamos con Guillermo Francella y Brandoni de hacer participaciones cruzadas en las series que ambos protagonizarían. Cada uno iba a interpretar un papel en la del otro y así sucedió”, repasaron.

Brandoni aceptó hacer una participación en El encargado, la serie que protagoniza Francella. En la foto, los actores posaron durante el rodaje de Mi obra maestra Ignacio Sánchez

“A Beto siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo. Escribimos juntos un papel re divertido: El Polaco, un menesteroso (decía Beto) que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro que se llama Le Pera (compositor de tango, en homenaje a su fanatismo por ese género musical). Hizo una participación especial en la primera temporada y otra en ésta última, la cuarta, que se estrena el 1 de mayo”, describieron con detalle y dejaron un gancho para el público: “Esta última es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”.

Cohn y Duprat también confirmaron el regreso de Manuel Tamayo Prats a la pantalla. “En septiembre del año pasado filmamos con Beto la segunda parte de Nada. Se llamará Todo y también lo tendrá como protagonista junto a Majo Cabrera”, señalaron. “Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”.

Nada, su último gran éxito televisivo

Luis Brandoni en su personaje de Nada Gentileza Star+

Nada (2023) fue una de las últimas producciones donde apareció Luis Brandoni. Aclamada por el público, tuvo reproducciones en la televisión abierta y contó con la actuación de Robert De Niro, el astro del cine estadounidense que nunca había participado en una producción de este formato.

Nada sigue los pasos de Manuel, un sofisticado y pedante crítico culinario con aires de dandy porteño que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado. Cuando pierde a su empleada doméstica de los últimos 40 años y decide entrenar a su potencial reemplazo, una joven paraguaya, descubre que la chica tiene más para enseñarle que para aprender, y lo enfrenta a la inédita aventura de valerse por sí mismo.

Con la actuación estelar de Luis Brandoni y la participación especial de Robert De Niro, el elenco se completa con María Rosa Fugazot, Majo Cabrera, Silvia Kutika, Enrique Piñeyro, Gastón Cocchiarale, Daniel Miglioranza, Pablo Novak, Belén Chavanne, Alejandro Paker, Rodrigo Noya, Ariadna Asturzzi, Cecilia Dopazo, Manuel Vicente y Daniel Aráoz. Nada cuenta con cinco episodios y está disponible en Disney+.

De qué murió Luis Brandoni

Brandoni murió el lunes por la madrugada luego de permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural. El cuadro derivado de un golpe en la cabeza se mantuvo bajo control médico, pero su estado era considerado delicado.

Luis Brandoni murió a los 86 años Foto: Hernán Zenteno - La Nacion

El episodio que originó la internación fue una caída en su casa. A partir de ese momento quedó bajo evaluación médica constante para monitorear la evolución del hematoma hasta su eventual absorción. El deterioro de su salud se sumó a antecedentes recientes. A finales del año pasado, un problema de presión arterial había forzado la cancelación de funciones en el Teatro Liceo y la modificación de su agenda laboral.

La muerte del actor fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, la empresa fundada por Carlos Rottemberg, con un posteo en su cuenta de X. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, dice la publicación.