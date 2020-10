Luis Brandoni, sobre el banderazo: "Es extraordinariamente importante"

Luis Brandoni en Comunidad de Negocios 18:36

11 de octubre de 2020 • 23:57

El actor Luis Brandoni participó esta noche de Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, a horas de un nuevo banderazo contra el Gobierno,con la "libertad" como principal consigna, y compartió su mirada sobre las asiduas manifestaciones que fueron convocadas en el país, a pesar de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El actor simpatizante de Juntos por el Cambio dijo que espera para este lunes "una gran movilización" y sostuvo que los últimos banderazos fueron "los más grandes de la historia argentina". Además, en relación a las críticas que acusaba a los asistentes de las marchas de ser "anticuarentena", Brandoni dijo que no se comprobó que haya crecido el contagio.

"Es extraordinariamente importante. La gente se ha involucrado en la política como yo no recuerdo desde el año '83. Esto es un dato importantísimo, que la gente no balconee y critique a los políticos", expresó Brandoni. Y opinó: "El peronismo disfrutó durante décadas de un capital político indiscutible que fue la calle, pero lo perdió. La calle la ganó la gente que no pertenece a ningún partido".

Asimismo, opinó sobre la actualidad del Gobierno y lo calificó de ser "el peronismo de toda la vida". Para Brandoni la gestión de Alberto Fernández no mostró ningún cambio en la política del país. "Mienten, falsean la realidad, dicen que han hecho cosas que no hicieron, inauguran obras que ya están hechas. Estamos en una situación complicada y algunas cosas huelen a los 70, como la toma de tierras", criticó.

En otro momento de la entrevista, apuntó contra el jefe de Gabinete Santiago Cafiero quien acusó a la oposición de hacer "terraplanismo político"."No sé qué le pasó a este muchacho para decir tantas boludeces seguidas, es extraordinario. No se sabe de qué está hablando".

Y defendió el trabajo que está llevando adelante la oposición. "Están haciendo una tarea muy ponderable. El problema que vamos a tener cuando termine esta pandemia, vaya a saber cuándo, va a descubrir una situación económica y social muy complicada", dijo.

Por último, criticó a Cristina Kirchner: "Le presión que ejerce la vicepresidenta es muy grande, con un solo propósito: lograr la impunidad".

Este lunes habrá un banderazo en el Día de la Diversidad Cultural, en contra de la remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, entre otras consignas.

