Luis D’Elia dijo haber mantenido una fuerte pelea con un integrante de la banda de los “copitos”

El dirigente social Luis D’Elia reveló en una entrevista en la noche del domingo haber tenido una fuerte pelea de uno de los integrantes de la banda de “los copitos”, banda que estuvo detrás del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Me pegó una trompada”, sostuvo en una entrevista.

“Tres horas antes del atentado, en Rivadavia y Rincón, uno de los imputados me insultó durante dos cuadras y media. En la esquina de Pasco y Rivadavia, me pegó una trompada delante de un montón de gente y se fue. Todo esto, como dije, poco antes del intento de asesinato contra Cristina Kirchner”, contó en Canal 9.

Sobre la identidad de la persona, aclaró en principio que “no fue ni Fernando Sabag Montiel ni Brenda Uliarte”. “Fue uno de los del pelotón. El muchacho que aparece como jefe de la banda. Nicolás Carrizo”, precisó. Tras exponer al autor del golpe, volvió una vez más sobre el hecho y brindó mayores precisiones.

📺 PRIMICIA en Canal 9, que mañana voy a trasformar en denuncia penal, voy a ir con los testigos. Tres horas antes del atentado a @CFKArgentina, en Rivadavia y Rincón, uno de los imputados, Nicolás Carrizo, me insultó durante dos cuadras y media, hasta que me pegó una trompada. pic.twitter.com/uB4EasvKW9 — Luis D'Elia (@Luis_Delia) September 19, 2022

“Prácticamente, en la puerta de un café. Me acompañó durante esas dos cuadras mientras me gritaba ladrón, delincuente y me culpaba por no haber tenido trabajo en diez años. Nunca lo vi a este tipo en mi vida”, sostuvo el piquetero kirchnerista en respuesta a la acusaciones que se le hicieron.

Dijo que va a transformar la agresión en una denuncia. “Voy a convertir lo sucedido en una denuncia penal este lunes. Tengo testigos. Una chica psicóloga y traductora de inglés”, anticipó. Carrizo se encuentra actualmente detenido y es acusado de ser partícipe en el “intento premeditado” de asesinar a la vicepresidenta.

Luego, acusó a la oposición de “tener en sus manos a la Justicia” y “ser parte del lawfare”. “53 de nosotros estuvimos presos injustamente durante los cuatro años del macrismo. Ni hablar de lo que están haciendo ahora con Cristina [Kirchner]. Ojalá mañana tenga la posibilidad de defenderse”, resaltó para terminar.