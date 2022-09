Al borde del llanto: así fue la emotiva charla de Juana Viale y Pampita Ardohain

En su debut con programa propio en la pantalla de eltrece, Almorzando con Juana, su conductora, Juana Viale, tuvo como invitados a Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk, Rolando Barbano y Carolina “Pampita” Ardohain, quien fue la primera en ser presentada por la nieta de Mirtha Legrand.

La modelo y conductora ingresó con un imponente vestido blanco de Maria Gorof y ni bien la vio a Juana le dio un abrazo muy sentido. En ese momento, ambas se emocionaron mucho y Pampita la felicitó por el logro de tener su ciclo, emancipada en cierto punto de su abuela.

“Sos una luchadora de la vida”, le expresó Pampita, y eso conmovió a Viale. “Vos también, además te noto en un momento de calma, siento que te llegó todo, estás en un gran momento”. Minutos más tarde, Ardohain le expresó lo mucho que la quería y Viale le aseguró que el sentimiento es recíproco.

Una vez en la mesa, cuando entre los comensales empezaron a hablar sobre el cariño de la gente, Pampita se refirió al amor que recibe de quienes disfrutan de lo que ella hace y de cómo se muestra. “Hay algo especial con la gente, mucho cariño con el tiempo, le dan amor a mis hijos, es muy lindo eso, a veces no necesitamos las palabras, nos entendemos con la mirada”, contó.

Almorzando con Juana Viale tuvo como invitada estelar a Pampita Captura de video

“No sé si este es mi mejor momento, pero es un momento de mucha paz, estamos muy enamorados de nuestra familia (....) Y quise hacer mi reality, Siendo Pampita, porque la gente se alegra de ver lo que uno hace”, compartió la modelo.

Por otro lado, en la mesa se habló del tema de los celos, y el Polaco contó que Barby Silenzi, su pareja, es muy celosa. Cuando a Pampita le tocó responder la misma pregunta, no dudó en hacerse cargo de lo que le sucede con su esposo, Roberto García Moritán: “Sí, soy celosa, sí. No voy a ser políticamente correcta”, dijo entre risas. “Pero no al nivel de armar algún escándalo”, aclaró. Juana, en cambio, reveló que no lo es para nada. “Cuando alguien mira a mi novio, en cierto modo es un halago para uno, aparte todo se puede esfumar en un segundo, hay que disfrutar”, manifestó la conductora.

Sobre el éxito El Hotel de los Famosos, Pampita contó que van a volver con una segunda vuelta. “Fue un proyecto soñado, un reality distinto que tuvo mucha repercusión. Se armaron parejas, estaba el villano, estaba el divertido...La gente se apropió de todo, mi suegra me llegó a preguntar por Locho, había mucha expectativa, así que hay muchas ganas de volver con muchas sorpresas, arrancamos pronto a filmar”, reveló Ardohain. “Volvemos con el Chino [Leunis], un excelente compañero”, sumó.