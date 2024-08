Luis Juez, alterado y a los gritos contra Villarruel y el Senado por el aumento de paritarias: “Es una vergüenza”

Escuchar

Tras el aumento de paritarias para los senadores de la Cámara alta que se ganó críticas del Ejecutivo y la opinión pública, el presidente de la bancada de Pro, Luis Juez, criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su falta de gestión para convocar a una sesión especial para rechazar la suba. Según Juez, la promesa del pedido surgió en abril, un día después de la sesión del 19, donde los legisladores aprobaron el incremento: “Me dijo ‘tenés razón, lo voy a comunicar’. Al día de hoy estoy esperando que esto suceda ”.

A los gritos y alterado, habló en Radio Rivadavia de la “vergüenza” que representó la suba a $9 millones mensuales en bruto y $7,8 millones neto. “Un papelón. Estoy cansado de que cada vez que el Senado dé noticias sea una vergüenza. La verdad que cada vez que estamos en los medios es por un escándalo, no es porque el Senado sea un reflejo de las necesidades de la gente y un tutorial de empatía. Todo al revés. Siempre haciendo todas las cosas como el culo, siempre contrario al consenso de lo que la gente siente, percibe, vive. Una vergüenza”, remarcó.

El senador ya se había manifestado contra la medida en X, donde le dio la razón al presidente Javier Milei por sus críticas al Senado, donde consideró a la suba una “traición al pueblo argentino”. “Insisto como presidente de la bancada del Frente Pro que se convoque a la sesión especial oportunamente solicitada el 19 de abril para dejar sin efecto aquella vergonzosa y humillante decisión”, escribió Juez.

Tiene razón el Sr. Presidente, son momentos difíciles y complejos en dónde los que tenemos el privilegio de representar al Pueblo deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que éstas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren.



El aumento de las dietas se debió a una resolución que votaron en el recinto en abril pasado, donde dictaron que los sueldos de los senadores aumentaban al mismo tiempo que los de la paritaria del sector. El cambio triplicó las dietas de los legisladores y las cerró en $8 millones. Juez todavía reclama que ese día su bloque votó en contra de la decisión. “Ese mismo día planteamos que queríamos una sesión especial para modificar esto”, explicó.

Fue una sesión engorrosa y plagada de diferentes versiones. La resolución se votó sobre tablas, se aprobó en menos de dos minutos, sin debate y sin un número de expediente. La votación fue a mano alzada y por un número indeterminado de senadores. “ Fue una cosa bochornosa. En 47 segundos la Cámara se puso en comisión, se trató un proyecto que tenía nada más que un número, ni siquiera un enunciado, se votó con 48, se levantaron doce senadores y en 47 segundos se aprobó esta locura. No hubo tiempo de nada”, recordó Juez. En ese momento, Milei apuntó contra los senadores por la aprobación y sostuvo que “los únicos siete que votaron en contra fueron los de La Libertad Avanza”.

Desfile Militar por el 9 de Julio sobre Avenida Libertador. Javier Milei, Jorge Macri y Victoria Villarruel en el palco presidencial. Fabian Marelli

“Yo le mandé un mensaje y le dije que nuestro bloque completo votó en contra -porque si tengo que ser sincero de La Libertad Avanza hubo dos senadores que no estuvieron, se levantaron. Le pedí que rectifique ese tuit porque nos ponía en un lugar muy incómodo. A los cinco minutos lo modificó”, contó el senador de Pro. Aún así, la respuesta de Villarruel no fue la que esperaba: “A los diez minutos le dije a la vicepresidenta que nosotros no convalidamos esa labor parlamentaria, el tratamiento de este tema y que, mucho menos, lo votamos. Me dijo ‘tenés razón, lo voy a comunicar’. Al día de hoy estoy esperando que esto suceda ”.

La contestación llegó este martes, cuando Villarruel decidió finalmente convocar una sesión especial para tratar la suba de las dietas. “Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”, escribió en X.

Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política… pic.twitter.com/7aZlwgS6l0 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 20, 2024

En el momento donde Juez más se alteró ocurrió al hablar del “silencio” del resto de los legisladores. “Le pregunto a los productores de [Radio] Rivadavia con cuántos senadores pudieron hablar de este tema hoy. Y les garantizo que con muy pocos, porque se esconde todo el mundo y en 48 horas nadie habla de este tema ”, reclamó.

También criticó al expresidente Alberto Fernández en relación a la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. “La gente cree que somos todos Alberto Fernández, todos inmorales e iguales. Por eso yo no sé si capaz que no valga un mango, pero el precio me lo pongo yo. Yo no soy un ciruja, un bandido, un aprovechador, no hago política por la dieta. No me sobra nada, no tengo un peso guardado. Estas inconductas solo justifican las inconductas de los inmorales”, señaló.

Juez sostuvo que no es “corrupto” y que no se “abrazó a la política por una cuestión de regocijo personal o mejora patrimonial”. “Soy un pelotudo de 60 años que cree que la política es una herramienta para cambiarle la vida a la gente. Y también quiero creer que los otros 71 senadores piensan igual, pero nos desdibujamos cuando tenemos estos actos y conductas. Queremos que la gente nos respete, pero si no tenés autoridad moral para pararte frente al tipo que te vota, estás jodido”, concluyó.

