Luis Juez: “No tengo que explicarle nada a estos que se enriquecieron con la democracia. Alberto no puede llamar al orden ni a Dylan”

CÓRDOBA.- El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez quedó en medio de la polémica después de decir en televisión que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida” . El presidente Alberto Fernández tuiteó que sus dichos son “una falta de respeto a la historia de nuestro país” y la vicepresidenta Cristina Kirchner retuiteó el mensaje. Tras la polémica, legislador nacional le dijo a LA NACION que “solo con mucha mirada interpretativa o maldad ideologizada alguien puede presuponer o intentar pensar que mi opinión tiene que ver con el concepto de la democracia”.

Juez estuvo en el programa de Mirtha Legrand, donde se cruzó con la exdiputada española Pilar Rahola. Hoy, en Córdoba -donde participa de varias actividades institucionales- pidió una democracia que priorice más “la salud, la educación, la seguridad y la justicia” y criticó el modelo donde los dirigentes “se han enriquecido hablando de los pobres y son infinitamente ricos”.

“No conozco otro régimen que no sea la democracia, toda mi vida he defendido esto. Soy un hijo de la democracia; vote por primera vez en 1983 -agregó en la charla con este diario-. Estuve en contra del Punto Final, de la Obediencia Debida, de los indultos de (Carlos) Menem. No tengo que explicar nada a estos que se enriquecieron con la democracia . Alberto Fernández no me va a hacer recular; no puede llamar al orden ni a Dylan . La democracia le debe a los argentinos otra calidad de vida”.

“Mucha dirigencia política, sindical y empresaria se enriqueció con la gente infinitamente pobre; si eso incomoda a alguien, no me importa. No tengo que modificar lo dicho. Soy un hijo de la democracia”, ratificó.

“Pero esta democracia, donde hay un privilegio un sector que se ha enriquecido a costa de un pueblo que se ha empobrecido, no es la democracia por la que hemos peleado”, indicó también ante periodistas en Córdoba al ir a una reunión con dirigentes metalúrgicos.

En esa línea, planteó: “Yo voy a ser el gobernador de Córdoba cuando estemos cumpliendo 40 años de la democracia, y no tiene que ver con el sistema democrático de votar o no votar. Los argentinos tenemos un concepto muy equivocado, creemos que la democracia es sólo votar. En el ‘83 el nivel de pobreza era del siete u ocho por ciento, hoy es casi del 50%”.

El sábado a la noche, en la mesa de Legrand, el senador le había aclarado a Rahola que su expresión apuntaba a lo económico. “Estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si creemos que está todo bien... olvidate”, indicó.

Hoy insistió en que “la democracia, o este sistema de los últimos 40 años, ha significado que una casta política sindical y un grupo de tipos se haya hecho infinitamente ricos en un pueblo infinitamente pobre”.

El Presidente, en sus redes sociales, sostuvo que, como la democracia es “perfectible, seguiremos fortaleciéndola para vivir cada día en una Argentina mejor. De hecho, gracias a ella, Luis Juez ha hecho su carrera. Espero que se retracte. Dentro de la democracia, lo que quieran. Afuera, nada”.