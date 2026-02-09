Revuelo en Córdoba por una licitación para la compra de drones que enfrenta al gobierno con la oposición

CÓRDOBA.- Las referencias y críticas Martín Llaryora a la oposición cordobesa hace una semana, en la apertura del año legislativo, con el libertario Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo sentados en el recinto, significó el inicio anticipado de la campaña electoral en la provincia mediterránea. Y ahora, la polémica se retomó con la compra de drones para el área de seguridad provincial.

El freno que, en el Tribunal de Cuentas, el juecismo le puso a la compra de los drones fue el hecho que provocó el quiebre. El peronismo cordobés está en minoría en el organismo de control y hace unos diez días la oposición observó la licitación lanzada para la compra de estas unidades por US$7 millones.

Llaryora dijo que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses” y el senador Juez le respondió por sus redes sociales: “No se equivoque, señor gobernador, lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”. La ganadora fue una empresa cordobesa.

El senador cordobés Luis Juez Camila Godoy

En medio de esos cruces, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (un exjuecista), presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue si existió una extralimitación funcional y una posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública por parte de los tribunos juecistas. Cuestionó las acusaciones, incluso de carácter personal, que hicieron sobre la operación. “Todo tiene un límite”, dijo.

Después de la presentación, el fiscal Tomás Casas ordenó un allanamiento del tribunal, donde las autoridades se negaron a entregar la documentación solicitada. El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, aseguró que ese material ya no está en el lugar y que debe pedírselo un juez.

Los cruces entre el juecismo y el oficialismo cordobés son habituales hace años. El senador, aliado de La Libertad Avanza (LLA) y con un monobloque en la Cámara alta, mantiene sus aspiraciones a ser candidato a gobernador. Con la foto actual pareciera dificultoso que vaya a tener la bendición del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, la armadora nacional de los libertarios.

Los hermanos Milei en Córdoba, recibidos por el gobernador Martín Llaryora y el diputado libertario Gabriel Bornoroni @BornoroniG

El año pasado, cuando Córdoba eligió diputados nacionales, Juez estaba dispuesto a renunciar a su banca en el Senado para integrar la lista de LLA. Los Milei no consideraron esa posibilidad y se inclinaron por una lista conformada por nombres prácticamente desconocidos por la ciudadanía, que se impuso por casi 15 puntos a la del peronismo local, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti.

Tampoco el radical De Loredo logró ser cabeza de la lista libertaria. Decidió ir por la UCR, pero renunció a participar después de que, en la Justicia electoral, perdió frente a Ramón Mestre que logró ir con el sello.

A su vez, Bornoroni mantiene una excelente relación con Karina Milei y Martín Menem, y aparece hoy como el candidato natural a gobernador de LLA. Después de la apertura de sesiones y de las críticas y anuncios de Llaryora, dijo que está “intentando parecerse al Gobierno nacional, pero cuando tenés la posibilidad de votar al original, los cordobeses la tienen clara: no votamos copias baratas”.

El diputado radical cordobés Rodrigo de Loredo Soledad Aznarez

El jefe de la bancada libertaria en Diputados compartió escena con De Loredo, Juez y Gonzalo Roca. No solo se mostraron juntos, sino que coincidieron en sus opiniones sobre el discurso de Llaryora. Esa es la estrategia que mantendrán hasta que llegue el momento de las definiciones.

En una entrevista con La Voz, Llaryora apuntó también a ese aspecto a la hora de hablar del radicalismo: “Quieren quedar bien con Milei... están haciendo mérito solamente para ver si Milei los elige. Milei elige libertarios puros y por más mérito que quieran hacer no llegan a nada”.

Esta provincia es una de las que más veces visitó el presidente Milei, no solo en la campaña legislativa, sino que fue sede de una Derecha Fest y también la elegida para iniciar su tour de la gratitud. El mes pasado, además, estuvo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en lo que fue su bautismo en fiestas populares no organizadas por LLA.