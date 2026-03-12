LA NACION

Luis Juez apuntó contra Villarruel por el aumento de los senadores: “No quiero que me digan dónde donar la plata”

Fiel a su estilo verborrágico, el senador cordobés se refirió en LN+ a las repercusiones que tuvo la medida y embistió a la funcionaria libertaria; cuánto pasarán a cobrar los legisladores; la opinión de Carolina Losada

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El senador cordobés se refirió a la nueva polémica de la Cámara alta
El senador cordobés se refirió a la nueva polémica de la Cámara altaHernán Zenteno - La Nación

Después de que el Congreso resolviera un aumento de sueldo del 12,5% para los senadores -que pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto-, la vicepresidenta Victoria Villarruel se desmarcó y aclaró que ella no determina los salarios.

El senador por Córdoba, Luis Juez, recogió el guante y, ante las repercusiones de la medida, embistió contra la funcionaria libertaria. “No quiero que me digan dónde donar la plata”, aseveró en LN+.

“Es un tema recurrente. Cada vez que se discute [el aumento de salarios a los legisladores] genera el absoluto rechazo y repudio del ciudadano común”, manifestó Juez.

“Pero el problema no es la discusión paritaria con el gremio en que están enganchados los salarios del personal legislativo, sino que el tema es retrotraerse a esa sesión horrible en que, en 40 segundos se disparó el salario de los senadores de una manera verdaderamente escandalosa”, recalcó el legislador por Córdoba.

El senador Luis Juez durante el debate en el Senado por la baja de edad de imputabilidad.
El senador Luis Juez durante el debate en el Senado por la baja de edad de imputabilidad.Hernán Zenteno - La Nación

En palabras de Juez, “fuimos muy pocos los que votamos decididamente en contra y que a partir de ese día tomamos una conducta de rechazar cualquier tipo de aumento”.

En su testimonio en LN+, el senador cordobés insistió en que ese debate fue un cisma en su vínculo con la Vicepresidenta.

Fue un bochorno. Fue el principio del fin de mi relación con la presidenta del Senado. Planteamos con claridad que era una vergüenza, un bochorno y que no había manera de admitirlo", aseveró Juez.

Por último, además de mencionar la adhesión a su pensamiento por parte de la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, Juez remató: “No quiero que me digan dónde donar la plata. Claramente, tengo dos o tres personas en Córdoba que van al Garrahan y ahí va a sostener esa actividad, pero no necesito hacer bandera con eso.”

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial
    1

    Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial

  2. Adorni, su esposa y la doble vara de la austeridad
    2

    ¿Con la nuestra? Adorni, su esposa y la doble vara de la austeridad

  3. Presentó un escrito, no contestó preguntas y se defendió con un tuit: "No omitimos aportes"
    3

    Claudio “Chiqui” Tapia fue indagado en la causa que investiga una presunta evasión impositiva en la AFA: entregó un escrito y no contestó preguntas

  4. La UCR y los libertarios renunciaron a cobrar el aumento de las dietas
    4

    Senado: la UCR y los libertarios renunciaron a cobrar el aumento de las dietas