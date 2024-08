Luis Juez se despegó de Macri y ratificó el apoyo a la ley que aumenta las jubilaciones

Escuchar

El senador nacional de Frente Pro Luis Juez se despegó de la postura del expresidente y líder del espacio Mauricio Macri -que avaló el veto del presidente Javier Milei- y ratificó el apoyo a la ley que aumenta las jubilaciones, que se aprobó el jueves con una amplia mayoría en la Cámara alta. “Ese sector necesita un nivel de prioridad”, insistió el cordobés.

En una semana de idas y vueltas entre Macri y el mandatario de la Libertad Avanza (LLA) por los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Juez se distanció de su jefe político. “Pregúntele a Macri. Yo tengo una responsabilidad y es la que expresé con mi mano levantada”, marcó el senador en diálogo con El Destape Radio. Sobre si, a pesar del veto, votaría de nuevo a favor de la iniciativa opositora, dijo: “Yo ratifico que en este país hay un sector que está marginado, golpeado, destruido y empobrecido producto de políticas populistas. De eso no se puede salvar ningún gobierno. Han trabajado sistemáticamente para destruir el sistema previsional, basta con mirar la condición en la que se encuentran los jubilados y la prueba es absolutamente evidente”.

Siempre en esa línea, el cordobés sumó: “Mi respuesta es la misma que tuve ayer, votamos por los jubilados, lo hicimos con prudencia absoluta porque nuestro voto apunta a no desfinanciar el presupuesto del Estado, a no quebrantar las finanzas, pero decidimos que ese sector necesita un nivel de prioridad. Están absolutamente por debajo del nivel de la pobreza. Los jubilados son el sector más desprotegido que tiene la Argentina”.

Al ser consultado de nuevo por la conducta del expresidente -primero llamando a votar contra los fondos a la SIDE, en un dardo al asesor Santiago Caputo, y luego amparando en el veto del Ejecutivo a las jubilaciones- sostuvo: “Que cada uno se haga cargo de la decisión que toma. Soy senador, represento al pueblo de mi provincia, los jubilados en mi provincia están destruidos. Después podemos discutir otras cosas del sistema, pero lo cierto es que cobran una miseria. Se está tomando una decisión contra los jubilados”.

En ese marco, volvió a justificar su voto. “Mirá cómo votamos nosotros y te vas a dar cuenta de que fue absolutamente pensado, inteligentemente concebido, votamos en contra de los artículos 2, 4 y 10 y son artículos que al Gobierno le podrían generar algún sobresalto económico; no me veo diciendo que la movilidad jubilatoria es un pecado capital”, marcó.

Sobre si él o sus compañeros de Frente Pro recibieron presiones, Juez sentenció: “A mí no me presiona nadie, nadie, ni ahora ni antes, soy de los tipos que no se dejan presionar, tengo convicciones y las defiendo como puedo”.

En medio de la tensión entre Macri y Santiago Caputo, a Juez le consultaron sobre la permanencia del asesor estrella del Presidente en la administración libertaria. “No tengo idea, no soy parte del Ejecutivo”, se limitó a decir. Esta semana fue adversa para la Casa Rosada con dos golpes en materia legislativa. Pero también existieron reproches entre el líder de Pro y el estratega por los fondos a la SIDE, lo que dificulta aún más el desembarco del partido amarillo en más cargos en las segundas y terceras filas del Gobierno, algo que el expresidente reclama desde hace meses.

En otro tramo de la entrevista, el senador cordobés habló de los fondos asignados a la SIDE, ahora que el DNU debe ser aprobado o rechazado en la Cámara alta. “Lo primero que tiene que hacer el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia [el radical Martín Lousteau] es juntarse con las autoridades del sector, son ellos los que pueden recabar informes para que se sepa el plan, para que sepamos todos los senadores qué se está pensando, qué tienen previsto, qué hipótesis tienen. Alguna vez tenemos que trabajar con seriedad en la inteligencia porque si la vamos a usar para espiar periodistas o políticos, estamos jodidos”, sostuvo.

Por último, también ratificó su postura sobre la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. “Es todo lo que está mal. No necesitamos a un operador jurídico en Tribunales. Hace 30 años que vivo de mi profesión, no creo en los punteros políticos en la Justicia. La política va a tener que aprender que si no quiere tener problemas con la Justicia, no tiene que robar. Hay una mirada colectiva de que tener un fiscal o juez amigo te va a resolver los problemas”, cerró.

