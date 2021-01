Luis Juez le pidió al presidente Alberto Fernández que "no boludee" con el tema de las vacunas contra el coronavirus.

Luis Juez, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, se refirió a las negociaciones por la adquisición de las vacunas contra el coronavirus: "Le pido al presidente que no boludee con estos temas", dijo en radio La Once Diez / Radio de la Ciudad.

"¿Por qué no trajimos la cantidad suficiente para que la vacunación en la primera tanda sea masiva? ¿O solamente nos dieron lo que le sobraba a los rusos?", se preguntó el diputado y enfatizó que "en otros temas me banco la sarasa, pero en esto no".

El dirigente cordobés consideró que "en este ministerio de Salud nadie puede dudar que Carla Vizzotti es la que más sabe", pero agregó: "Sin embargo, dijo un par de pelotudeces sobre la primera dosis y la salieron a cagar a patadas en el culo. Si ella, que es la que más sabe de inmunidad, dice semejante pelotudez, ¿Qué podés esperar de Alberto Fernández?".

Además Juez señaló la necesidad de conseguir la cantidad de vacunas suficientes, independientemente de su origen: "Tenemos que vacunar a 44 millones de argentinos. ¡No me traigas un puñado de caramelos! ¿La rusa? ¿La de Pfizer? ¿La de Moderna? No lo sé. Traé la que tengas que traer, pero traela".

El diputado también se refirió a la posibilidad de implementar nuevas medidas de restricción a la circulación pero aseguró que "a la gente hoy no la metés en la casa ni con la Guardia de Infantería"

Para Juez, el Gobierno "se miró al espejo en marzo-abril del año pasado y se veía rubio de ojos celestes, atractivo incluso para los que no lo querían", por lo que "plantearon la misma medicina para todo el mundo sin importar, porque no estudiaron" e "infectaron las pantallas de televisión con voceros que desinformaban". "Esto es como el cuento del pastor mentiroso: viene el lobo, viene el lobo, vino y se llevó puestos a 45 mil argentinos", afirmó

