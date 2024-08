Luis Petri reclamó a la Justicia que dicte la prisión preventiva para Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Escuchar

Días después de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, y tras conocerse también presuntas fotografías y chats que serían prueba del maltrato físico del extitular del PJ contra la periodista, el ministro de Defensa, Luis Petri, opinó este domingo que la Justicia tendría que dictarle la prisión preventiva al expresidente. En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario cercano a Patricia Bullrich justificó su pedido al insistir que es un recurso que se emplea comúnmente en otros casos similares y tomó en consideración el “peligro de fuga” y “entorpecimiento de la causa”.

“Se debería dictar la prisión preventiva, después debería cursar el proceso. Pero ante las mismas circunstancias, con los mismos supuestos, se dicta la prisión preventiva ante el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa”, expresó Petri. “Uno ve cómo funciona la justicia para este tipo de casos cuando hay pruebas tan evidentes, cuando hay violencia, cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva”, insistió el exdiputado nacional. Para Petri, “llama la atención” y “sorprende” que el Poder Judicial no haya considerado la prisión preventiva dado el “poder” con el que cuenta el exjefe de Estado para “encubrir y tapar” .

El ministro de Defensa Luis Petri junto a Pablo Javkin, Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich Marcelo Manera

Luego, el titular de la cartera de Defensa se prestó a hacer una apreciación sobre las imágenes que muestran a Yañez con un hematoma en el ojo derecho y otro en la axila derecha: “Son sin lugar a dudas repudiables y dan cuenta de cómo Alberto Fernández ejerció el poder durante estos cuatro años”. Acto seguido, enumeró algunos de los momentos de la gestión de Fernández. “Sin ir más lejos, tenemos la fiesta de Olivos y después otras fiestas en la Casa Rosada, de las que nos enteramos ahora. También está el Vacunatorio VIP. Claramente no estuvo a la altura de las circunstancias”, sentenció.

También envió un mensaje a referentes políticos cercanos al expresidente: “Me sorprendió también la respuesta de algunos. Las respuestas que se dan son canalladas, más que nada para quienes se jactan de defender a las mujeres y abrieron ministerios. Todo lo que durante tanto tiempo los sectores del kirchnerismo tanto repudiaban hoy lo están haciendo y lo está sufriendo Fabiola en carne propia. Instalaron una narrativa que no cumplieron”.

El expresidente Alberto Fernández junto a la ex primera dama Fabiola Yañez Spencer Platt - Getty Images South America

En ese sentido, Petri pidió a la Justicia investigar además a los funcionarios que no quisieron ayudar a la exprimera dama, que admitió el sábado en una entrevista no haber recibido respuesta alguna del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género cuando comunicó que era víctima de violencia durante la presidencia de Fernández. “Por supuesto que la Justicia tiene que investigar también esa punta. Fabiola le estaba trasladando su problema a una funcionaria encargada de velar por la integridad de las mujeres y miraban para el costado. Es una canallada que no tiene nombre. Nosotros habíamos advertido que este Ministerio de las Mujeres no servía para nada”, marcó.

“Son hipócritas, cínicos y canallas. Es una vergüenza como han abordado este tema” , dijo el ministro de Defensa antes de finalizar la entrevista.

LA NACION