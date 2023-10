escuchar

CÓRDOBA.- De cara al balotaje se van delineando apoyos a los dos candidatos en carrera. Aunque el cordobés Juan Schiaretti -de viaje en Arabia Saudita, donde hoy firmó un acuerdo de financiamiento para un acueducto- mantiene la decisión de no pronunciarse por Sergio Massa ni por Javier Milei, dos diputados del Interbloque Federal, Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, manifestaron este domingo que acompañarán al ministro de Economía.

La diputada nacional es hija del exgobernador José Manuel de la Sota. “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan”, sostuvo Natalia de la Sota en la red X. Rodríguez, vinculado desde hace años con Roberto Lavagna, lo planteó durante una entrevista con Télam.

En esa línea, sin nombrar a Massa, añadió “quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad. https://t.co/xHa0uPpTVr — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 29, 2023

Massa, cada vez que tiene la oportunidad, se refiere a “El Gallego” De la Sota, lo elogia y recuerda que en 2015 compitió en una PASO con el cordobés, al que terminó venciendo. El domingo pasado, Natalia de la Sota felicitó a Schiaretti por los votos cosechados y, en el mismo mensaje, hizo lo mismo con el postulante de Unión por la Patria. “Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta #Argentina agrietada”, escribió.

Natalia de la Sota, durante un encuentro con Alberto Fernández Télam

La misma conducta asumió Rodríguez, quien hoy planteó que con la diputada “hace dos meses” dijeron que no serían prescindentes en la segunda vuelta. “Votaré a Massa”, subrayó a Télam. Ambos viajaron con Massa en agosto a Brasil, a donde el ministro se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva para definir acuerdos financieros.

Schiaretti regresará a fines de esta semana de su viaje, que comparte con el santafesino Omar Perotti, quien seguramente intentará convencerlo de que apoye a Massa. En su círculo chico aseguran que está “decidido” a sostener su posición, aun cuando otros gobernadores peronistas insistieron en que lo llamarán para que se sume a “la unidad” que proclama el candidato. El salteño Gustavo Sáenz declaró a Cadena 3: “Lo vamos a buscar para tomar un fernet, es un divino”.

Roberto Lavagna y Alejandro "Topo" Rodríguez

También el reelecto intendente de Alta Gracia, Marcos Torres -hermano del actual ministro de Empleo de Córdoba- también adelantó que votará a Massa porque por su “modo de concebir la política” no puede encontrar coincidencias con Milei. Aclaró que su decisión es “a título personal”.

El mismo camino adoptará la legisladora provincial Nadia Fernández, vicepresidenta de la Unicameral. “Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con Massa como Presidente si va a cumplir lo reclamos pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia no hay lugar a dudas”, afirmó en diálogo con Política Córdoba Verdad.