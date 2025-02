Macri rechazó la decisión de Milei de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto: “No es correcta”

En un nuevo gesto de distanciamiento del Gobierno, Mauricio Macri, jefe de Pro, criticó esta noche la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, para llenar las vacantes de la Corte Suprema.

“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo”, expresó.

El exmandatario se manifestó minutos antes de las 23, en el cierre de una jornada en que Pro volvió a exhibir sus divisiones internas. Es que Macri encabezó esta tarde una reunión de la “mesa ejecutiva” de la fuerza en la que no logró conciliar visiones en torno a la idea de emitir una declaración partidaria para criticar el mecanismo al que apeló Milei para nombrar a Lijo y García Mansilla en el máximo tribunal del país.

“La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del Pro, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar”, puntualizó Macri, en un comunicado que difundió a través de su cuenta de X.

Como anticipó ayer LA NACION, los ejes de la argumentación que utilizó Macri para oponerse a la medida se desprenden de un informe elaborado por Martín Casares, exjefe de Gabinete de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia y secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital. En ese documento, Casares, coordinador del área de Justicia de la Fundación Pensar, el think tank macrista, arguyó que la designación de jueces por decreto “impacta negativamente en la seguridad jurídica y la confianza pública en las decisiones judiciales”.

Hasta hace pocas horas, los colaboradores de Macri descartaban la posibilidad de que se pronunciara sobre la jugada de Milei, que anticipa un conflicto de poderes.

La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza… pic.twitter.com/R8jhPcSfNc — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2025

En el texto de su comunicado, el expresidente parece hacer referencia a su intento de nombrar, en diciembre de 2015, a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz con el mismo instrumento utilizado por Milei: “La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta”, advirtió.

Durante su mandato presidencial, Macri designó por decreto a Rosenkrantz y Rosatti. Sin embargo, frente a una ola de críticas, el exmandatario debió recurrir al procedimiento ordinario y envió los pliegos al Congreso para su tratamiento. Ambos jueces llegaron a la Corte una vez que el Senado les prestó acuerdo con los dos tercios de los presentes, como establece la Constitución. Según Macri, ambos candidatos no generaban un “debate” ni fueron cuestionados como ocurrió con el caso de Lijo. Y, por eso, terminaron siendo avalados por la Cámara alta.

Los consejeros de Macri resaltaron que el jefe de Pro admite que fue una “equivocación” avanzar por decreto con los nombramientos de Rosenkrantz y Rosatti. “Luego lo corregimos y conseguimos los consensos necesarios en el Senado, cosa que ahora no estaría ocurriendo con Lijo y Mansilla”, señalaron cerca del exmandatario. De hecho, la Corte no les tomó juramento a Rosenkrantz y Rosatti hasta que recibieron el visto bueno del Senado.

Diferencias internas

En el cierre del mensaje que publicó esta noche, el exmandatario aseguró que su posición en contra de la maniobra que ejecutó Milei para llenar las vacantes de la Corte es “la mayoritaria” dentro de Pro.

No obstante, durante el encuentro de la mesa ejecutiva de la fuerza de este miércoles quedaron explícitas las diferencias internas respecto del pliego de Lijo y la decisión de Milei de apelar a la herramienta del decreto para nombrar a los jueces en comisión . De hecho, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y uno de los principales promotores de Lijo, defendió con argumentos jurídicos ante el resto de las autoridades de Pro la medida del Gobierno. Diego Santilli e Ignacio Torres también expresaron sus discrepancias alrededor de la idea del macrismo de emitir un pronunciamiento o sacar un comunicado para fijar una postura sobre el tema.

Frente a las divergencias internas, definieron que la bancada de senadores, a cargo de Alfredo De Angeli, defina si respaldará o no las designaciones por decreto. “La mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo”, anticipó De Angeli, al retirarse de la reunión.

Macri se fue de la cumbre partidaria en Balcarce 412 sin hacer declaraciones. De hecho, evitó responder las preguntas de los periodistas que lo esperaban en la puerta de la sede de Pro. “Tengo el cumpleaños de mi hija y me está esperando hace un rato”, comentó. Preservó el silencio hasta esta noche.

En rigor, Macri había expresado hace meses su rechazo a la candidatura de Lijo, pero desde que Milei firmó el decreto para oficializar las designaciones en comisión se había inclinado por no opinar en público sobre el asunto.

La Casa Rosada fundó su medida en las dilaciones que hubo en la Cámara alta para tratar los pliegos. Se trata de una maniobra de alto voltaje político y que anticipa un conflicto de poderes.

Por caso, los representantes del kirchnerismo en el Senado ya avisaron que buscarán rebatir las designaciones con su voto. Y este jueves la Corte debatirá si le otorga o no a Lijo la licencia como juez federal. Pese a la presión de la Casa Rosada, aplazaron una semana la definición sobre la toma de juramento.

Hasta ahora, pese a que intentó hasta el viernes pasado destrabar las tratativas con las bancadas del peronismo para llevar el pliego de Lijo al recinto, Milei no consiguió los consensos para aprobar las candidaturas. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo propone los postulantes para la Corte y que el Senado les presta acuerdo con una mayoría especial agravada: dos tercios de los presentes.

La postulación de Lijo enfrentó duros cuestionamientos de entidades empresarias, ONG y sectores políticos. “Es un error; le dije a Javier que no estaba de acuerdo ”, remarcó Macri en agosto pasado, después de que encabezará el acto de relanzamiento de Pro en La Boca.

El titular de Pro considera que la apuesta de Milei por el controvertido juez federal podría afectar “la seguridad jurídica”, un factor crucial para que se concrete la llegada de inversiones al país.

Con sus críticas a los nombramientos por decreto de Lijo y García Mansilla, Macri vuelve a tomar distancia de la Casa Rosada. Su vínculo con los jefes de La Libertad Avanza atraviesa un momento tormentoso. Con excepción de los acuerdistas, como Santilli, Montenegro o Cristian Ritondo y Rogelio Frigerio, los macristas consideran que se aleja la chance de una alianza con Milei.

De hecho, Macri expuso la semana pasada su ira contra Santiago Caputo, principal asesor del Presidente, después de que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, lo acusara de complotar para sabotear la fallida licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná . La ofensiva del funcionario del Gobierno se produjo poco después de que Macri resaltara la “gravedad” del escándalo del criptogate. Al expresidente lo indignó, sobre todo, que lo atacaran después de que el bloque de Pro en el Senado votara en contra de la creación de una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, que desató una crisis en el Ejecutivo. Por eso, le exigió a Milei explicaciones por lo que consideró otra muestra de “destrato” a él y al Pro.

“La posibilidad de una alianza está abierta, pero la relación está muy tensa. El Gobierno está haciendo más esfuerzos para romper a Pro que para impedir un triunfo del kirchnerismo en Buenos Aires”, se lamentó ayer uno de los máximos referentes del partido amarillo apenas concluyó la reunión en Balcarce 412. Macri es el más pesimista respecto de las probabilidades de que haya una alianza electoral con Milei.

Matías Moreno Por