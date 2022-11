Magistratura: la Corte Suprema les tomó juramento a los nuevos consejeros, menos a los del Congreso

escuchar

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, les tomó juramento hoy a once representantes de jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo que integrarán el Consejo de la Magistratura.

El organismo, responsable de seleccionar y controlar a los jueces, no empezará a funcionar, sin embargo, hasta tanto no se resuelva qué va a hacer la Corte con los ocho legisladores que deben completar la integración del Consejo. En el máximo tribunal dijeron a LA NACION que los cuatro ministros tratarán el tema en su reunión de este jueves.

Mientras tanto, fuentes de los distintos estamentos dan por hecho que nada pasará en el Consejo. Con los once que juraron hoy más Rosatti, que preside el organismo, se podría sesionar (el quorum requiere doce), pero eso exigiría el acuerdo del kirchnerismo, que difícilmente acceda a dar quórum para sesionar sin los legisladores. Además, hay incluso consejeros opositores que ponen en duda que corresponda poner el Consejo en marcha cuando falta todo un estamento.

El viernes pasado, el Consejo envió al máximo tribunal la lista de los senadores y diputados designados por las autoridades de las cámaras a propuesta de los distintos bloques, pero la Corte no los sumó a la jura de hoy, como había pedido el kirchnerismo en la sesión del Senado de la semana pasada.

Mario Negri, Miguel Piedecas y Horacio Rosatti, durante la jura de los nuevos consejeros de la Magistratura Corte Suprema

Hay una silla del Consejo que está en disputa: la que el oficialismo le asignó al senador kirchnerista Martín Doñate y que Luis Juez, senador por el Pro, reclama para sí basado en un fallo de la Corte de hace dos semanas que sostuvo que Cristina Kirchner había recurrido a un “ardid” para quedarse con el representante en el Consejo de la segunda minoría del Senado. En abril pasado, el Frente de Todos se partió en dos con el objetivo se ser mayoría y a la vez segunda minoría, y quedarse con la silla que, de no ser por esa jugada, le hubiera correspondido al Pro.

En la jura de hoy, realizada en el Palacio de Justicia a puertas cerradas, Rosatti no se refirió a la situación de los consejeros a los que no se les tomó juramento todavía, dijeron fuentes del Consejo que participaron de acto.

La jura de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Corte Suprema

Quienes juraron hoy en el Salón Antonio Bermejo de la Corte Suprema fueron Hugo Galderisi, Guillermo Tamarit, Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Gerónimo Ustarroz.

Además de los consejeros que hoy juraban y funcionarios y empleados del Consejo, del acto participaron, como invitados, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el diputado radical Mario Negri.

El futuro del Consejo

“Es una pena que hoy la Corte no les haya tomado juramento a los legisladores”, dijo a LA NACION en la puerta del Palacio de Justicia el kirchnerista Recalde, que hoy se sumó al Consejo en representación de los abogados. “Yo no iba a dejar de jurar por eso, pero hoy vamos a reunirnos con los compañeros y las compañeras de mi espacio para ver los pasos a seguir. Me parece que la Corte comete un error en el tema del Senado porque la Corte no es un primus inter pares, son tres los poderes del Estado y acá le corresponde al Senado resolver cómo se organiza y cuáles son sus bloques. Fue por ese conflicto que hoy no juraron los consejeros legisladores”, afirmó.

El radical Piedecasas, también representante de los abogados, dijo que la Corte tiene ahora dos alternativas. “Puede tomarles juramento a todos los legisladores dejando condicionado el juramento de Doñate [a lo que resuelva eventualmente la Justicia sobre la validez de su nombramiento] o, interpretando su propio fallo, no tomarle juramento. Esto último es lo que yo creo que corresponde.” Para Piedecasas, el Consejo, si reuniera a los doce consejeros que ya están nombrados, podría sesionar.

La también abogada opositora De la Torre coincidió en que “la Corte no debería tomarle juramento a Doñate”, pero sobre el futuro del Consejo, dijo: “Vamos a tener que esperar a ver qué pasa con Doñate. Creo que hasta que no les tomen juramento a los legisladores no vamos a tener quorum”.

Mientras tanto, la Justicia tiene para resolver el amparo que presentó Luis Juez el viernes pasado y él espera que decida antes de que Doñate asuma. Si Juez consigue que un magistrado de primera instancia actúe con celeridad y le de la razón, la Corte solo debería limitarse a cumplir lo que ese juez le indique y no tomarle juramento a Doñate.

“No sería adecuado que la Corte le tomara juramento. El amparo debe resolverse rápido. Me parece obvio que no la Justicia no puede admitir actitudes caprichosas como las de Cristina”, dijo. El jueves, el mismo día que en la Corte dicen que los ministros van a reunirse para tratar este tema, Juez anunció que viajará a Buenos Aires para presentar una denuncia penal contra la vicepresidenta.