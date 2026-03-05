Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques en un acto con pocas presencias del mundo judicial

El presidente Javier Milei le tomó juramento este mediodía a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ayer, el Gobierno informó que reemplazaría a Mariano Cúneo Libarona y que el viceministro sería Santiago Viola. En la interna libertaria, la designación de esta dupla consolidó una victoria del sector representado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por sobre el del asesor presidencial Santiago Caputo, que hoy presenció la jura sin el grupo de jóvenes libertarios con el que habitualmente se mueve.

Milei le toma juramento al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Captura

Cúneo Libarona estuvo también en el Salón Blanco. Parado a pasos de su sucesor, ni bien se concretó la jura, se sumó a un abrazo triple junto con Mahiques y Milei.

La ceremonia fue breve y estuvo marcada por la ausencia de figuras del mundo judicial.

Mahiques es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, con mandato en ese cargo hasta octubre de este año. Pidió licencia para asumir en el ministerio. Prefirió conservar el cargo y no renunciar.

Es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que la semana pasada quedó en el centro de la polémica, luego de que LA NACION informó que el año pasado celebró su cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sobre cuya causa estaba asignado para fallar. Sin embargo, tras conocerse lo sucedido y a pesar de haberlo negado, Mahiques padre dejó la causa.

Antes de la jura, en primera línea se ubico la familia Mahiques en pleno, encabezada por el padre del flamante ministro. También estuvieron sus hermanos: Ignacio Mahiques, fiscal de instrucción, que mientras se desempeñaba en los tribunales de Comodoro Py fue uno de los investigadores que llevó a la expresidenta Cristina Kirchner al banquillo de los acusados; Esteban, que es funcionario de Cancillería y directivo de la AFA, y Eugenia.

Del mundo judicial se destacó la presencia del juez del Tribunal Superior de Justicia porteño Santiago Otamendi, que era secretario de Justicia cuando Mahiques sera subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, durante el gobierno de Mauricio Macri. Mahiques y Otamendi se desempeñaban en el Ministerio de Justicia que por entonces tenía como titular a Germán Garavano.

Del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Sandra Pettovello, que aportó una imagen inesperada a la ceremonia: lloró por la salida de Cuneo Libarona, por quien tiene un gran afecto.

También estuvo entre los invitados Pablo Garcilazo, hombre de Daniel Angelici, y quien trabaja codo a codo con Mahiques desde los tiempos del Consejo de la Magistratura.

Mahiques entró al Salón Blanco flanqueado por Milei y Cuneo Libarona. Juró enfático y se abrazó con Milei (el abrazo al que luego se sumó Cúneo). Después, saludó a su familia y a los miembros de su equipo en la Ciudad que se acercaron esta mañana a Balcarce 50.

Poco después, saludó a quienes son desde hoy sus compañeros de Gabinete. Y se fotografió con Karina Milei, la hacedora de su llegada al Ejecutivo Nacional, a quien ayer le agredeció con un tuit en su cuenta de X.

En paralelo, Mahiques padre y su esposa se acercaron a saludar a Milei, quien luego de saludar a sus ministros, se retiró del lugar. Mahiques padre consiguió que Milei enviara al Senado un pedido para extender su mandato de camarista de Casación por cinco años más.

Tras la jura, Juan Bautista Mahiques se convirtió en el segundo titular de Justicia de la administración mileista. Viola, hombre de confianza de Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza (LLA), ocupó en el lugar de Sebastián Amerio, que responde a Caputo y que ayer se enteró en vivo, durante una audiencia del Consejo de la Magistratura, de su salida.

El vínculo para que Mahiques, de amplias terminales en la política y el fútbol, llegara al espacio libertario fue precisamente Viola. Su designación fue celebrada internamente por el sector que responde a “el jefe”, como se conoce a Karina Milei, en el corazón libertario.

En octubre de 2019, Mahiques juró como jefe de los fiscales porteños. Fue ante Inés Weinberg de Roca, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y excandidata de Mauricio Macri a la Corte. Entonces, la ceremonia fue en el Teatro Colón y estaba presente gran parte del mundo judicial.